MERCEDES-BENZ - CEO Ola Källenius hat eine Verzögerung bei der Einführung der Post-Brexit-Regelungen gefordert, die ab dem nächsten Jahr strengere Zölle auf Lieferungen nach und aus Großbritannien und Europa vorsehen. Die Auto-Lieferketten in Europa seien noch nicht autark genug, um die strengeren Beschaffungsanforderungen zu erfüllen. Der Start im Januar 2024 sei "zu früh", um die in einem Handelsabkommen für die Zeit nach dem Brexit festgelegten Zollregeln einzuführen, die eine stärkere lokale Beschaffung von Fahrzeugkomponenten fördern sollen. (Financial Times)

NORDLB - Die Eigentümer der NordLB wollen ihren Streit über die künftige Ausrichtung des Instituts und die Einführung einer neuen Banksteuerung möglichst bald beilegen. Er gehe davon aus, dass eine entsprechende Entscheidung "relativ kurzfristig getroffen wird", sagte der niedersächsische Sparkassenpräsident Thomas Mang am Dienstag. Die niedersächsischen Sparkassen und das Land Niedersachsen halten zusammen zwei Drittel an der NordLB. Sie ringen seit Monaten mit den anderen Sparkassen in Deutschland um die künftige Ausrichtung des Geldhauses. (Handelsblatt)

GOOGLE/KI - Der Vorstandsvorsitzende des amerikanischen Internetkonzerns, Sundar Pichai, hat sich für eine ausgewogene Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI) ausgesprochen. Der Gesetzgeber müsse aufpassen, die Schlüsseltechnologie nicht zu stark einzuschränken und damit neue Wohlstandsmöglichkeiten zu gefährden, sagte Pichai. "KI ist zu wichtig, um sie nicht zu regulieren - und zu wichtig, um sie nicht gut zu regulieren." Gegenwärtig arbeitet die EU an einem umfassenden Regelwerk für die KI, in dem es beispielsweise darum geht, mögliche Anwendungen in verschiedene Risikoklassen einzuteilen, die rechtlich unterschiedlichen Anforderungen unterliegen sollen. (FAZ)

