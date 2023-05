DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GASPREISHILFEN - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will auf die Besteuerung von Dezemberhilfe und Gaspreisbremse verzichten. "Aufgrund der erfreulichen Entwicklung der Preise und dem geringeren Umfang der Staatshilfe steht der Bürokratieaufwand inzwischen in keinem Verhältnis mehr zum Aufkommen", sagte der FDP-Politiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Zeitung berichtete unter Verweis auf Ministeriumskreise, dass der bei den Ländern liegende Vollzugsaufwand für die Dezemberhilfe Gas auf 261 Millionen Euro geschätzt wird - bei einem Einnahmepotential des Bundes und der Länder von insgesamt 110 Millionen Euro. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

WÄRMEPUMPEN - Während um die Details des Heizungsgesetzes noch gerungen wird, kommt aus der CDU ein Vorschlag, wie der Staat die Umsetzung möglichst beschleunigen könnte - nämlich durch Kredite. "Der Staat könnte die Finanzierung für alle Wärmepumpen vorbehaltlos übernehmen, oder für eine andere geeignete Heizung. Die Bürger bekämen das Geld für das Gerät und für den Einbau", schlägt Götz Wiese, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft, vor. Dabei gehe es um Liquidität und nicht um Subventionen, betont er im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und stellt den Vorteil dieser Finanzierung in den Vordergrund. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

4-TAGE-WOCHE - Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer sieht Unternehmen gefordert, sich stärker um junge Fachkräfte zu bemühen. "Es ist nicht so, dass es der jungen Generation an "Bock auf Arbeit" mangelt. Eher brauchen die Unternehmen mehr Lust auf motivierte junge Leute", sagte die Vorsitzende des Sachverständigenrats den Zeitungen. Unternehmen müssten sich überlegen, wie sie Beschäftigte motivieren und an sich binden könnten. Der Fachkräftemangel ermögliche es der jungen Generation, ihre Vorstellungen durchzusetzen. "Mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit, mehr Homeoffice, aber auch mehr Wertschätzung bei der Arbeit", zählte Schnitzer auf. (Funke Mediengruppe)

DEUTSCHLANDTICKET - Einen Monat nach Start des Deutschlandtarifs haben rund zehn Millionen Menschen ein Abonnement für ein Deutschlandticket abgeschlossen. Das geht aus neuen Zahlen des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) hervor, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland exklusiv vorliegen. Demnach sind etwa fünf der zehn Millionen Kunden sogenannte Umsteiger, die von ihren bereits bestehenden Abonnementen zum Deutschlandtarif gewechselt sind. Weitere 4,3 Millionen Fahrgäste sind dem VDV zufolge Neuabonnenten, die vorher beispielsweise Einzeltickets oder Monatstickets ohne Abo gekauft haben. Rund 700.000 Personen sind Neukunden. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

RENTE - Bundearbeitsminister Hubertus Heil (SPD) lehnt den Vorstoß aus der CDU zur Abschaffung der "Rente mit 63" ab und wirft der Partei "ideologische Debatten" vor. "Die Äußerungen aus der CDU zur Rente gehen an der Lebenswirklichkeit vieler fleißiger Menschen vorbei", sagte Heil. "Rentenkürzungen von Menschen, die früh angefangen haben zu arbeiten und lange eingezahlt haben, sind leistungsfeindlich und unfair." Die Erwerbsbeteiligung Älterer sei "in den letzten 20 Jahren kräftig gestiegen", sagte Heil. "Diesen Trend unterstützen wir mit mehr Gesundheitsprävention und Weiterbildung." (Tagesspiegel)

ABGEORDENTENRECHTE - Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat mit ihrem Vorgehen beim Kohleausstieg das Parlament unzureichend informiert und damit gegen geltendes Recht verstoßen. Zu dieser Einschätzung kommt der Parlamentarische Beratungs- und Gutachtendienst des Landtags in einem Gutachten, das der Rheinischen Post vorliegt. Die FDP hatte es bei den Landtagsjuristen in Auftrag gegeben. NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne) hatten gemeinsam mit RWE-Chef Markus Krebber am 4. Oktober 2022 die Öffentlichkeit bei einer Pressekonferenz informiert, eine Information für den zuständigen Landtagsausschuss erfolgte erst am 19. Oktober. (Rheinische Post)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 31, 2023 00:30 ET (04:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.