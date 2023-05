HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4374/ Andreas Posavac berät in den Bereichen ESG, Corporate Covernance, Capital Markets, Investor Relations, Climate und Nachhaltigkeit, er war Tennisspieler und Musiker und spätestens jetzt wird klar, dass wir im Grunde 5 Stunden hätten sprechen können. Ganz zu Beginn spiele ich etwas ein, das wir für den 22. März aufgenommen haben. Wir reden über die Wunschberufe Tennisprofi (u.a. Battles vs. Lleyton Hewitt) oder Musiker (Grunge) und über Zufälle, die in den Kapitalmarkt führten. Schon bald hatten wir uns kennengelernt, ein Mitarbeiter (Martin Michalky) hatte mir Andreas, der vom Interessensmix perfekt passte, damals vermittelt. Es wurde eine einzigartige Karriere bei grossen Playern und ...

