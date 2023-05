"Seit 2019 haben wir knapp 470 Millionen Franken an Dividenden ausgeschüttet und Aktien zurückgekauft."von Bob Buchheit Moneycab.com: Herr Pradelli, die Zinswende sollte Ihrem Geschäftsmodell in die Hände spielen, da viele Kunden bei hoher Inflation mehr Bruttorendite wollen, richtig? Giorgio Pradelli: Wir profitieren in der Tat von den steigenden Zinsen. Das liegt jedoch nicht primär an unserem Geschäftsmodell. Banken profitieren grundsätzlich von den steigenden Zinsen über das klassische...

Den vollständigen Artikel lesen ...