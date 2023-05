Führenden SaaS- und B2C-Unternehmen gelingen Markteinführungen in neuen Regionen innerhalb weniger Wochen.

Skyflow, ein Unternehmen für Data Privacy Vaults, gab heute neue Data-Residency-Funktionen bekannt, darunter Asien-Pazifik-Instanzen in Japan, Indonesien, Indien und Bahrain sowie eine Erweiterung seiner Präsenz in EMEA und Nordamerika.

Mit Skyflow können Unternehmen, die sensible Kundendaten speichern, behördliche Anforderungen an lokalisierten Speicher, nachweisbaren und prüfbaren Datenschutz und Governance erfüllen ganz einfach, indem sie die globale Vault-Infrastruktur von Skyflow nutzen. Auf diese Weise erreicht die globale Expansion neue Kunden in neuen Märkten, während Komplexität und Kosten reduziert werden. Beispielsweise können SaaS-ISVs ihr Produkt skalieren und sowohl in EMEA als auch in APAC verkaufen, ohne Instanzen hinzuzufügen.

Instanzenreplikation ist teuer und langsam

Heutzutage sehen sich Unternehmen, die international expandieren möchten, einer technisch komplexen und teuren Herausforderung gegenüber: Dem Replizieren ihrer gesamten Cloud-Infrastruktur, Datenbanken und Data Warehouses, indem sie in jeder Region Instanzen hinzufügen, bevor neue Kunden in dieser Region bedient werden können.

Da immer mehr Länder Datenschutzgesetze implementieren, müssen einige Unternehmen, die zuvor alle Bestimmungen erfüllten, nun ihre Kundendatenplattform und ihre Cloud-Infrastruktur umgestalten.

Mit Skyflow haben Unternehmen eine bessere Option: Sie können in jeder Region, in der Datenlokalisierungsanforderungen gelten, einen Data Privacy Vault hinzufügen und sensible Kundendaten in diesem lokalen Vault speichern. Die einzigartige polymorphe Verschlüsselung und die Tokenisierungsfunktionen von Skyflow ermöglichen dies ohne Beeinträchtigung der Ausführung von Workflows, Analysen oder Machine Learning und bei gleichzeitiger Sicherstellung der Compliance.

Markteinführung in neuen Regionen innerhalb weniger Wochen

Ein Skyflow-Kunde, ein Fortune 500-Computerhardware-Unternehmen, konnte ein neues Produkt in 30 Ländern in sechs Regionen in gerade einmal drei Wochen einführen, ohne seine Kundendatenplattform oder seine Cloud-Infrastruktur replizieren zu müssen. In jeder Region wurden Skyflow-Vaults bereitgestellt und die personenbezogenen Daten der Kunden wurden lokal gespeichert all das über die einfache und dennoch leistungsstarke API von Skyflow.

"Unsere Kunden sind begeistert, dass ihre Unternehmen weltweit tätig sein können, ohne sich um teure Replikation und Duplizierung kümmern zu müssen. Durch Isolierung und lokale Speicherung der personenbezogenen Daten werden Lokalisierungsanforderungen erfüllt sowie Sicherheits- und Governance-Kontrollen verbessert", sagte Anshu Sharma, Mitgründer und CEO von Skyflow. "Wir betreiben ein globales Cloud-Infrastruktur-Netzwerk, damit Sie das nicht tun müssen."

"Mit Skyflow konnten wir in verschiedenen Regionen, etwa in Bahrain und in den VAE, schnell Vaults einrichten, ohne Geld und Ressourcen für die Replizierung unserer Infrastruktur ausgeben zu müssen. Die Implementierung war einfach, sodass wir innerhalb kurzer Zeit unsere Kunden in ganz EMEA unterstützen und gleichzeitig Datenschutz und Compliance sicherstellen konnten", sagte Michael Tomlins, Mitgründer und CEO von Apaya.

Über Skyflow

Skyflow ist ein Unternehmen für Data Privacy Vaults, das die Isolierung, den Schutz und die Governance sensibelster Kundendaten für Unternehmen radikal vereinfacht. Mit dem globalen Netzwerk von Data Privacy Vaults hilft Skyflow Unternehmen dabei, komplexe Anforderungen an die Datenlokalisierung zu erfüllen. Skyflow-Kunden sind in verschiedensten Bereichen wie Finanztechnologie, Einzelhandel, Reisen und Gesundheit tätig. Skyflow hat seinen Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien, und wurde 2019 gegründet. Weitere Informationen finden Sie auf www.skyflow.com oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

