Accelleron expandiert in Italien und übernimmt einen Spezialisten für Kraftstoff-Einspritzsysteme für Schiffsmotoren.Baden - Accelleron expandiert in Italien. Der Turbolader-Hersteller aus Baden übernimmt mit der Officine Meccaniche Torino S.p.A. (OMT) einen Spezialisten für Kraftstoff-Einspritzsysteme für Schiffsmotoren. OMT erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 mit rund 250 Mitarbeitern einen Umsatz von 52 Millionen Euro, wie Accelleron am Mittwoch mitteilte. Der Grossteil davon entfiel auf Service...

