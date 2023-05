Christa Rigozzi und Julien Perrot nominierten im Namen einer hochkarätigen Jury zehn Schweizer Bäche für das Label Gewässerperle PLUS. Diese bestechen durch ihre Schönheit und Natürlichkeit.Christa Rigozzi und Julien Perrot nominierten am Dienstag im Namen einer hochkarätigen Jury zehn Schweizer Bäche für das Label Gewässerperle PLUS. Diese bestechen durch ihre Schönheit und Natürlichkeit. Nominiert wurden folgende Gewässer: Areuabach GR, Breggia TI, Chärstelenbach UR, Emme BE, Glütschbach BE, Morge VS, Nozon VD, Printse VS, Rotbach LU und Talent VD. Wilde und lebendige Flüsse und...

