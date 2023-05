Crowd investiert 1.43 Millionen Franken in die Finanzplattform für Frauen Die Schweiz hält einen neuen Europarekord: Dem erst eineinhalb Jahre alten Start-up elleXX ist es gelungen, in einem Crowdinvesting 1.43 Millionen Franken aufzunehmen. Noch nie zuvor haben weibliche Gründerinnen in Europa diese beeindruckende Summe erreicht. Im Mai durchbrach ellexx universe AG innerhalb von nur zweieinhalb ...

