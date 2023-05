Einer umfangreichen Studie zufolge erzielen erwachsene Verbraucher, die die Vape-Marke Vuse i von BAT nutzen, bei Biomarkern mit Relevanz für Raucherkrankheiten deutlich bessere Ergebnisse als Raucher

Niedrigere Werte der als schädlich oder potenziell schädlich eingestuften Zigarettenrauch-Schadstoffe ii bei Teilnehmern, die ausschließlich Vuse verwenden, im Vergleich zu Rauchern

Studie erweitert die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Vaping als risikoreduzierte* Produktkategorie und unterstreicht den Nutzen von Vuse bei der Verringerung der schädlichen Auswirkungen des Tabakkonsums

Ergebnisse bestätigen den Beitrag von Vaping-Produkten zur Verringerung der schädlichen Auswirkungen des Tabakkonsums und bekräftigen das Engagement von BAT für eine bessere Zukunft A Better Tomorrow durch die Abmilderung der gesundheitlichen Folgen seiner Geschäftstätigkeit

Neue Ergebnisse einer der umfangreichsten Studien zum Thema Vaping, in der das BAT-Flaggschiff Vuse untersucht wurde, sind in der Fachpublikation Internal and Emergency Medicine (https://link.springer.com/article/10.1007/s11739-023-03294-9) veröffentlicht worden.

One of the largest ever vapour product studies compared clinical measurements from exclusive Vuse consumers with smokers (Graphic: Business Wire)

In der Studie wurden die klinischen Messwerte von ausschließlichen Vuse-Nutzern mit denen von Rauchern verglichen. Wie die Ergebnisse der Studie zeigen, weisen die teilnehmenden Vuse-Konsumenten im Vergleich zu Rauchern vorteilhafte Unterschiede bei den Biomarkern für die Exposition (BoE) und den Biomarkern für potenzielle Schäden (BoPH) auf, die für rauchbedingte Erkrankungen relevant sind.

Vuse-Konsumenten wiesen deutlich niedrigere Biomarker für die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) definierten prioritären Schadstoffe des Zigarettenrauchs aufiii. Die Daten zeigten auch vorteilhafte Unterschiede zwischen Vuse-Konsumenten und Rauchern bei allen erfassten Biomarkern für potenzielle Gesundheitsschäden, davon drei mit statistischer Signifikanz.

Dr. James Murphy, Director, Research and Science, bei BAT, erklärt: "Vaping gewinnt immer mehr an Bedeutung, da erwachsene Raucher risikoärmere alternative Nikotinprodukten bevorzugen. Die Ergebnisse sind für Vuse, BAT und die Konsumenten so wichtig, da sie uns ein besseres Verständnis der positiven Vaping-Auswirkungen im Vergleich zum Rauchen ermöglichen. Die Studie zeigt einen eindeutigen Unterschied zwischen Vuse-Konsumenten und Rauchern und bestätigt das niedrigere Risikopotenzial und die Rolle des Vaping bei der Reduzierung der schädlichen Auswirkungen des Tabakkonsums.

Ich möchte mich bei allen bedanken, die an dieser Studie mitgewirkt haben. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt für die Verwirklichung unseres Ziels: A Better Tomorrow."

Vaping-Produkte sind die am meisten erforschten und akzeptierten alternativen Tabak- und Nikotinprodukte weltweit. Die wissenschaftlichen Daten von BAT zu Vaping-Produkten wurden in mehr als 80 Experten-geprüften Fachpublikationen veröffentlicht und tragen zur umfangreichen wissenschaftlichen Evidenz bei, die die wichtige Rolle dieser Produktkategorie für die Eindämmung der schädlichen Auswirkungen des Tabakkonsums bestätigt. Der innovative Querschnittscharakter dieser Studie eine der größten jemals durchgeführten Studien zu Vapour-Produkten liefert wichtige Erkenntnisse über die tatsächlichen gesundheitlichen Auswirkungen von Vaping.

Vuse ist die Nummer eins unter den globalen Vaping-Markeniv gemessen am Marktanteil und die erste globale kohlenstoffneutrale Vape-Marke.v Vuse-Produkte sind in 33 Märkten erhältlich und werden von mehr als 10 Millionen Konsumenten weltweit genutzt.

Hinweise an Redakteure

Auf der Grundlage der untersuchten Biomarker wurden für Vuse-Konsumenten, die ausschließlich das Produkt verwendeten, folgende Erkenntnisse gewonnen:

Signifikant niedrigere Werte aller untersuchten Biomarker für die Exposition gegenüber prioritären Zigarettenrauch-Schadstoffen nach WHO-Definition.

Signifikante vorteilhafte Unterschiede bei drei Biomarkern für potenzielle Gesundheitsschäden im Zusammenhang mit der Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (11-dTX B2, COHb und sICAM-1)

Niedrigere Werte bei Biomarkern für potenzielle Gesundheitsschäden (WBC und 8-epi-PGF2a) wie allgemeine Entzündungen und oxidativer Stress

Vorteilhafte Unterschiede bei einem Biomarker für potenzielle Gesundheitsschäden (HDL), der für CVD relevant ist

Vorteilhafte Unterschiede bei einem Biomarker für potenzielle Lungenschäden (FeNO)

Über diese Studie

Diese klinische Studie, an der Vuse-Konsumenten, Raucher, ehemalige Raucher und Nie-Raucher teilnahmen, beinhaltet eine umfangreiche Analyse von 17 Biomarkern für die Exposition (BoE) gegenüber vorrangigen Zigarettenrauch-Schadstoffen, Biomarkern für potenzielle Gesundheitsschäden(BoH) und physiologischen Messwerten, die für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen und Krebs relevant sind.

Die Teilnehmer waren in Großbritannien ansässig, sind zwischen 19 und 55 Jahre alt und bei guter Gesundheit. Es wurden vier verschiedene Gruppen aufgenommen und untersucht.

Diesen Gruppen gehörten an:

Derzeitige Raucher, die vor dem Screening mindestens ein Jahr lang geraucht haben Ausschließliche Vuse-Konsumenten (ePod und/oder ePen3) für mindestens sechs Monate Ehemalige Raucher, die seit mindestens sechs Monaten nicht mehr geraucht haben Nie-Raucher

Alle Teilnehmer wurden untersucht auf Cotinin im Urin, einen Biomarker für die Nikotinbelastung, und ausgeatmetes Kohlenmonoxid, um ihren selbstberichteten Nikotinkonsum und Raucherstatus zu bestätigen. Die Gruppen der exklusiven Vuse-Konsumenten und der ehemaligen Raucher wurden auch auf den Biomarker CEVal getestet, um zu bestätigen, dass sie in den vorangegangenen sechs Monaten keine Zigaretten geraucht hatten.

Neben dem breiten Spektrum an untersuchten BoE und BoPH bestand ein weiterer Vorteil dieses Studiendesigns in der relativ großen Anzahl von Teilnehmern (n=213), die alle bisherigen Vaping-Studien übertraf.

Im Gegensatz zu Längsschnittstudien, bei denen die Teilnehmer mehrere Klinikbesuche über einen längeren Zeitraum absolvieren, hielten sich die Teilnehmer dieser Studie nur für einen Tag und eine Nacht in der Klinik auf, wo die Ärzte ihre Atemluft, ihren Urin und ihr Blut analysierten, um BoE und BoH zu messen, und andere gesundheitsrelevante klinische Messungen durchführten.

Die Teilnehmer nutzten ihre eigenen Vuse-Produkte und Zigarettenmarken und gingen während des 24-stündigen Studienzeitraums ihrem gewohnten Produktgebrauch nach. Das Nutzungsverhalten und der Gesamtkonsum der Teilnehmer wurden während der Studie nicht kontrolliert, da das Ziel darin bestand, die gemessenen Auswirkungen bei Personen zu untersuchen, die die Produkte auf ihre "normale" Art und Weise verwenden und nicht unter kontrollierten Bedingungen.

Über BAT

BAT ist ein führendes Konsumgüterunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, eine bessere Zukunft zu erschaffen A Better Tomorrow -, indem es die Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeit auf die Gesundheit durch eine größere Auswahl an Produkten für einen Genuss mit geringeren Risiken für erwachsene Verbraucher reduziert.

Das Unternehmen ist sich weiterhin bewusst, dass brennbare Zigaretten schwerwiegende Gesundheitsrisiken bergen und die einzige Möglichkeit, diese Risiken zu vermeiden, darin besteht, nicht mit dem Rauchen anzufangen oder das Rauchen aufzugeben. BAT ermutigt diejenigen, die andernfalls weiter rauchen würden, vollständig auf wissenschaftlich belegte, risikoreduzierte Alternativen*† umzusteigen. Um dies zu erreichen, wird BAT in ein rundum verbraucherorientiertes Unternehmen transformiert, das mehrere Produktkategorien anbietet.

Für das Jahr 2030 strebt BAT das Ziel an, 50 Millionen Verbraucher für seine nicht brennbaren Produkte zu gewinnen. Bis 2025 will das Unternehmen einen Umsatz von 5 Milliarden GBP in neuen Kategorien erzielen. BAT hat sich ehrgeizige ESG-Ziele gesetzt, die auch das Erreichen der Kohlenstoffneutralität für Scope 1 und 2 bis 2030 beinhalten. Außerdem will BAT bis 2025 auf unnötiges Einwegplastik verzichten und alle Kunststoffverpackungen wiederverwendbar, recycelbar oder kompostierbar machen.

BAT beschäftigt über 50.000 Menschen. Die BAT Group erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 27,65 Milliarden GBP und einen Ertrag aus dem operativen Geschäft von 10,5 Milliarden GBP.

Das strategische Portfolio des Unternehmens besteht aus seinen globalen Zigarettenmarken und einem wachsenden Angebot an risikoreduzierten*† Tabak- und Nikotinprodukten der neuen Kategorie sowie herkömmlichen, nicht brennbaren Tabakprodukten. Diese umfassen Vapour, Tabakerhitzungsprodukte, moderne orale Produkte wie tabakfreie Nikotinbeutel sowie traditionelle orale Produkte wie Snus und feuchten Schnupftabak. Im Jahr 2022 haben 22,5 Millionen Verbraucher unsere nicht brennbaren Produkte erworben, das sind 4,2 Millionen mehr als 2021.

Auf Basis der Beweiskraft und unter der Annahme eines vollständigen Umstiegs vom Zigarettenrauchen. Diese Produkte sind nicht risikofrei und können süchtig machen.

Unsere in den USA verkauften Produkte, darunter Vuse, Velo, Grizzly, Kodiak und Camel Snus, unterliegen der Regulierung durch die Food and Drug Administration (FDA). Ohne FDA-Genehmigung sind zu diesen Produkten keine Aussagen über ein verringertes Risiko zulässig.

Diese Pressemitteilung ist nicht als Werbematerial für irgendwelche Produkte gedacht. Dieses Update bezieht sich auf neue wissenschaftliche Daten und ist nicht auf einen bestimmten Markt ausgerichtet. Sie soll weitere wissenschaftliche Erkenntnisse zur Unterstützung unserer Produkte liefern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich zukunftsgerichteter Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Diese Aussagen werden häufig, aber nicht immer, über die Verwendung von Wörtern oder Begriffen wie "glauben", "antizipieren", "könnten", "können", "würden", "sollten", "beabsichtigen", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "werden", "erwarten", "schätzen", "projizieren", "positionieren", "Strategie", "Prognose", "Ziel" und ähnlichen Begriffen vorgenommen. Sie enthalten auch Aussagen zu unseren Kundenzielen, Umsatzzielen für neue Kategorien und unseren ESG-Zielen.

All diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Schätzungen und Annahmen, die Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren unterliegen. Wir gehen davon aus, dass die in dieser Pressemitteilung geäußerten Erwartungen angemessen sind. Sie können jedoch von einer Vielzahl von Variablen beeinflusst werden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den derzeit erwarteten abweichen. Eine Aufstellung der Gründe, aus denen die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten oder implizierten Erwartungen abweichen können, finden Sie in den Informationen unter den Überschriften "Cautionary Statement" und "Group Principal Risks" im Jahresbericht 2021 und im Form 20-F von British American Tobacco p.l.c. (BAT).

Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren finden Sie in den von BAT bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten Unterlagen, die möglicherweise auch den Jahresbericht auf Form 20-F und die aktuellen Berichte auf Form 6-K enthalten, die unentgeltlich auf der Website der SEC, http://www.sec.gov, abgerufen werden können, sowie in den Jahresberichten von BAT, die kostenfrei auf der Website von BAT, www.bat.com, abgerufen werden können.

Die vergangene Performance liefert keine Hinweise auf die zukünftige Performance, und Personen, die eine Beratung benötigen, sollten sich an einen unabhängigen Finanzberater wenden. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln den Kenntnisstand und die Informationen wider, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen, und BAT ist nicht dazu verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Leser wird dringend davon abgeraten, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

i Die Studie basierte auf Selbstauskünften von ausschließlichen Nutzern der im Handel erhältlichen Vuse ePod oder Vuse ePen3. Wenn im Zusammenhang mit der Studie "Vuse" erwähnt wird, ist damit entweder Vuse ePod oder Vuse ePen3 gemeint.

ii Schädliche und potenziell schädliche Inhaltsstoffe in Tabakerzeugnissen und Tabakrauch: Established List FDA

iii Studiengruppe der Weltgesundheitsorganisation zur Regulierung des Tabakkonsums. Report on the Scientific Basis of Tobacco Product Regulation: Fifth Report of a WHO Study Group, 2015.

iv Auf Basis des geschätzten Wertanteils von Vype/Vuse am empfohlenen Verkaufspreis (UVP) im berücksichtigten Vape-Einzelhandel (d. h. Gesamtwert der Vape-Kategorie im Einzelhandel) in den USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Auf diese fünf Märkte entfallen schätzungsweise 77 des weltweiten Nettoumsatzes mit geschlossenen Vape-Systemen, berechnet für den Zeitraum Juni bis Juli 2021.

v Auf der Grundlage der internen Umsatzprognose für die Geräte Vuse Go, Vuse ePod, ePen, eTank mini, Alto sowie Verbrauchsmaterialien (berechnet im März 2022) für 12 Monate ab April 2022. Im Rahmen seiner internen Nachhaltigkeitsinitiativen hat Vuse seine Kohlenstoffemissionen seit dem Start im Jahr 2019 um etwa 55 reduziert (Stand März 2023) und hat nun die verbleibenden rund 45 ausgeglichen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

