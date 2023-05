DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Die Inflation in Deutschland dürfte im Mai deutlich gesunken sein. Die befragten Volkswirte erwarten, dass der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent gestiegen ist, wodurch die Jahresteuerung auf 6,9 (April: 7,6) Prozent zurückgehen würde. Das Preisgeschehen in Deutschland ähnelt derzeit grundsätzlich einem Tauziehen zwischen sinkenden Energie- und Nahrungsmittelpreisen auf der einen Seite und der sogenannten Kernteuerung auf der anderen Seite. Analysten gehen davon aus, dass der dämpfende Beitrag der Energie- und Nahrungsmittelpreise im Mai schwerer gewogen hat als der nach wie vor hohe Preisdruck bei anderen Gütern sowie das kräftige Lohnwachstum.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:55 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1Q

10:00 DE/Commerzbank AG, HV

10:00 DE/Evonik Industries AG, HV

10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Secunet Security Networks AG, HV

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q

INDEXÄNDERUNG

Folgende Indexänderungen werden zum Handelsende am 31. Mai wirksam:

+ MSCI GERMANY INDEX HERAUSNAHME - Aroundtown - United Internet NEUAUFNAHME - Talanx - Wacker Chemie + MSCI SWITZERLAND INDEX HERAUSNAHME - Credit Suisse NEUAUFNAHME - Helvetia Holding

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Import-/Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-5,6% gg Vj zuvor: -1,1% gg Vm/-3,8% gg Vj 09:55 Arbeitsmarktdaten Mai Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +12.000 gg Vm zuvor: +24.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,6% zuvor: 5,6% 14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Mai PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+6,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+7,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+6,9% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+7,6% gg Vj -FR 08:45 Privater Verbrauch April PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm 08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) Mai PROGNOSE: +5,3% gg Vj zuvor: +5,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: +6,5% gg Vj zuvor: +6,9% gg Vj 08:45 BIP (2. Veröffentlichung) 1Q vorläufig: +0,2% gg Vq/+0,8% gg Vj -IT 10:00 BIP (2. Veröffentlichung) 1Q vorläufig: +0,5% gg Vq/+1,8% gg Vj 4. Quartal: -0,1% gg Vq/+1,4% gg Vj 11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Mai PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+7,2% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+8,3% gg Vj -US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Mai PROGNOSE: 47,0 zuvor: 48,6 20:00 Fed, Beige Book 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.885,00 -0,4% E-Mini-Future S&P-500 4.205,50 -0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 14.379,50 -0,1% Nikkei-225 30.969,48 -1,1% Schanghai-Composite 3.200,31 -0,7% Hang-Seng-Index 18.177,95 -2,2% +/- Ticks Bund -Future 135,55 +16 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.908,91 -0,3% DAX-Future 15.945,00 -0,2% XDAX 15.918,68 -0,2% MDAX 26.795,41 -0,5% TecDAX 3.218,71 -0,2% EuroStoxx50 4.291,58 -0,7% Stoxx50 3.972,44 -1,3% Dow-Jones 33.042,78 -0,2% S&P-500-Index 4.205,52 +0,0% Nasdaq-Comp. 13.017,43 +0,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 135,39% +119

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Leichter - Das fundamentale Umfeld hat sich mit der vorläufigen Einigung über die Anhebung der US-Schuldenobergrenze verbessert, eine Zustimmung durch beide Kammern des US-Kongresses steht aber noch aus. Nachdem im DAX oberhalb der 16.000er-Marke am Mittag die Käufer fehlten, übernahmen die Bären das Zepter. Mit der Eröffnung an der Wall Street kam der Index zurück. Die Technologiewerte (+0,4%) gehörten zu den Gewinnern in Europa und profitierten leicht von dem KI-Hype sowie den leicht sinkenden Zinsen. Für WPP ging es an der Londoner Börse um 0,5 Prozent nach oben. Die Werbeagentur ist mit Nvidia eine Partnerschaft für die Entwicklung einer KI-basierten Content-Maschine eingegangen. Der Sektor der Lebensmittelhersteller in Europa stellte mit einem Abschlag von 2,8 Prozent den größten Verlierer. Hier ging es bei Nestle um 3,3 Prozent nach unten. Dort trat Finanzvorstand Francois-Xavier Roger nach acht Jahren zurück. Nachfolgerin soll Anna Manz werden, die derzeit CFO bei der Londoner Börse ist. Auch Unilever (-3%) muss sich auf die Suche nach einem neuen Finanzvorstand machen. CFO Graeme Pitkethly will sich Ende Mai 2024 von seinem Posten zurückziehen.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Aroundtown (+2,7%) legte einen Verlust im ersten Quartal vor. Der Jahresausblick wurde derweil bestätigt. Für die Analysten der UBS macht das Unternehmen weitere Fortschritte bei der Veräußerung von Unternehmensteilen. Kursgewinner mit 1,6 Prozent Plus waren Siltronc, nachdem die Aktie von Jefferies von Hold auf Buy hochgestuft wurde. Nach Überzeugung von Jefferies ist bei Siltronic ein erheblicher Teil der negativen Nachrichten bereits eingepreist. Bei SFC Energy (+3,5%) wurde ein erneuter Auftrag des indischen Verteidigungsministeriums positiv gewertet.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich nur eine deutsche Aktie auffällig gezeigt: Morphosys wurden 4 Prozent fester getaxt, nachdem die UBS die Titel gemäß des Marktteilnehmers auf "Kaufen" erhöht hatte.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Für Erleichterung, aber keineswegs für Euphorie sorgte unter Anlegern die lang ersehnte Einigung im Streit um die US-Schuldenobergrenze. Allerdings muss diese noch beide Kammern des US-Kongresses am Mittwoch passieren - und da regte sich bereits Widerstand von einigen Abgeordneten. Wegen der weiter anhaltenden Unsicherheit reagierten die Börsen sehr verhalten. Zudem waren zuletzt die Erwartungen an eine weitere Zinsanhebung wieder gestiegen. Mittlerweile wurde am Markt eine weitere Zinserhöhung in Juni um 25 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 65 Prozent eingepreist. Die US-Daten zur Stimmung unter den Verbrauchern standen einer neuerlichen Zinsanhebung nicht im Wege. Die positiven Aussagen zum Geschäft mit KI in der Halbleiterbranche beflügelten derweil die Sektorwerte und somit auch die technologielastige Nasdaq - der Halbleiter-Subindex stieg um 3,9 Prozent, der IT-Index um 4,4 Prozent. Passend dazu hatte die Bank of America den IT-Sektor hochgestuft. Nvidia zogen um 3 Prozent an und erreichten temporär den exklusiven Klub der Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar und mehr. Doch dann setzten Gewinnmitnahmen ein. Im Schlepptau kletterten Intel um 3,4 Prozent und Apple um 1,1 Prozent. Ford stiegen dank einer Hochstufung durch Jefferies um 4,1 Prozent.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,46 -9,9 4,56 4,1 5 Jahre 3,81 -11,5 3,93 -18,6 7 Jahre 3,75 -12,0 3,87 -21,9 10 Jahre 3,69 -11,0 3,80 -18,6 30 Jahre 3,90 -6,0 3,96 -7,0

US-Staatsanleihen wurden rege gekauft, nachdem ein Zahlungsausfall der USA abgewendet sein dürfte - vorbehaltlich der Kongressentscheidung. Die Renditen fielen entsprechend.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:04 Uhr Mo, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0700 -0,3% 1,0689 1,0709 -0,0% EUR/JPY 149,64 -0,3% 150,42 150,30 +6,6% EUR/CHF 0,9718 -0,1% 0,9684 0,9680 -1,8% EUR/GBP 0,8636 -0,1% 0,8666 0,8670 -2,4% USD/JPY 139,84 +0,0% 140,37 140,35 +6,7% GBP/USD 1,2390 -0,2% 1,2335 1,2352 +2,4% USD/CNH (Offshore) 7,1159 +0,4% 7,1038 7,0844 +2,7% Bitcoin BTC/USD 27.670,84 -0,2% 27.770,88 27.684,02 +66,7%

Der Dollar zeigte sich etwas leichter, der Dollar-Index gab 0,1 Prozent nach. Nach der vorläufigen Einigung im Schuldenstreit verlor der Greenback etwas an Zuspruch als Fluchtwährung in Krisenzeiten.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,27 69,46 -0,3% -0,19 -13,2% Brent/ICE 73,54 73,71 -0,2% -0,17 -12,2%

Die Ölpreise gerieten mächtig unter Druck (rund 4%) und verbuchten den höchsten Tagesabsturz seit dem 3. Mai. Marktteilnehmer verwiesen auf Spekulationen, die Gruppe Opec+ könnte bei ihrem anstehenden Treffen entgegen entsprechender Warnungen aus Saudi-Arabien zu möglichen Förderkürzungen doch an der aktuellen Produktion festhalten. Zudem könnte mehr russisches Erdöl auf den Markt gelangen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.959,07 1.959,29 -0,0% -0,22 +7,4% Silber (Spot) 23,18 23,23 -0,2% -0,05 -3,3% Platin (Spot) 1.016,15 1.019,00 -0,3% -2,85 -4,9% Kupfer-Future 0,00 3,66 0% 0 -4,2%

Fallende Marktzinsen und der schwächelnde Dollar befeuerten indes den Goldpreis (+0,9%).

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

KONJUNKTUR CHINA

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im Mai nach offiziellen Angaben gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 48,8 (April: 49,2), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde und der China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 49,7 Punkten prognostiziert. Der Wert lag damit den zweiten Monat in Folge unter der 50er-Marke. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Der Subindex für die Produktion verringerte sich auf 49,6 (Vormonat: 50,2), jener für den Auftragseingang ermäßigte sich auf 48,3 (48,8). Der Index für neue Exportorder - ein Indikator für die Auslandsnachfrage nach chinesischen Gütern - fiel auf 47,2 (47,6).

SONNTAGSTREND

Die Union kann ihren Vorsprung als stärkste politische Kraft erneut leicht ausbauen. Im aktuellen INSA-Meinungstrend für die Bild-Zeitung gewinnen CDU/CSU (28 Prozent) einen halben Prozentpunkt hinzu. Der größte Verlierer ist Bündnis90/Die Grünen (13 Prozent) - sie müssen einen Prozentpunkt abgeben. Die AfD (18 Prozent) verbessert sich um einen Prozentpunkt und erzielt ihr bestes Ergebnis seit fast fünf Jahren. Die Linke (4,5 Prozent) büßt einen halben Prozentpunkt ein und fällt damit unter die Fünf-Prozent-Hürde. SPD (20,5 Prozent) und FDP (8,5 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche.

DEUTSCHE BAHN

Nach der Zurückweisung des jüngsten Angebots der Deutschen Bahn durch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat das Unternehmen weiteren Tarifverhandlungen zunächst eine Absage erteilt. "Das ist im Moment sinnlos, weil die EVG sich keinen Millimeter bewegt", erklärte DB-Personalvorstand Martin Seiler in der Nacht zum Mittwoch. Die pauschale Ablehnung des dritten, nochmal stark verbesserten DB-Angebots durch die EVG sei "nicht nachvollziehbar".

DEUTSCHE KONSUM REIT

Das Immobilienunternehmen will deutlich weniger Dividende an die Aktionäre zahlen als in Aussicht gestellt. Statt der bisher beabsichtigten Vollausschüttung des Jahresüberschusses in Höhe von 0,48 Euro je Aktie sollen nun 0,12 Euro je Anteil für das Geschäftsjahr 2021/22 gezahlt werden. Der Vorstand schlage die Bildung einer hälftigen Reinvestitionsrücklage aus realisierten Veräußerungsgewinnen vor.

SLM SOLUTIONS

Die verbliebenen Minderheitsaktionäre der SLM Solutions werden mit 18,89 Euro pro Aktie abgefunden. Die Nikon AM. AG hat am Dienstag ihr Verlangen zur Durchführung eines verschmelzungsrechtlichen Squeeze-outs vom 10. Februar 2023 bestätigt und die Höhe der Barabfindung für die im Rahmen des verschmelzungsrechtlichen Squeeze-out beabsichtigte Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre konkretisiert.

HEINEKEN

will eigene Aktien aus dem Angebot der Fomento Economico Mexicano (Femsa) sowohl von Heineken als auch der Heineken Holding NV kaufen. Die Niederländer teilten mit, 10 Prozent des Gesamtangebots von Femsa zu kaufen. Insgesamt will Fomento Economico Mexicano Heineken-Anteile für 3,3 Milliarden Euro anbieten.

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

hat im abgelaufenen Quartal höhere Umsätze verbucht, dabei aber die Markterwartung verfehlt. Die Entwicklung ging auf das Wachstum der Bereiche Intelligent Edge und HPC & AI zurück. Dafür verdiente die Gesellschaft mehr als die Marktprognosen erwarten ließen. Das Unternehmen wies im zweiten Quartal, das am 30. April geendet hatte, einen Gewinn von 418 Millionen US-Dollar oder 32 Cents pro Aktie verglichen mit 250 Millionen Dollar oder 19 Cents pro Aktie im Vorjahresquartal. Der bereinigte Gewinn lag bei 52 Cents pro Aktie und damit über den Schätzungen der Analysten von 49 Cents. Der Umsatz stieg auf 6,97 Milliarden nach zuletzt 6,71 Milliarden Dollar vor Jahresfrist. Die von FactSet befragten Analysten hatten allerdings Erlöse von 7,3 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.

HP

Die Umsätze von HP sind im abgelaufenen Quartal aufgrund der anhaltenden Konsumzurückhaltung und des schwachen Geschäftsklimas eingebrochen. Gleichwohl bleibt das Unternehmen für die zweite Jahreshälfte zuversichtlich. Der Computer- und Druckerhersteller verbuchte im zweiten Quartal einen Gewinn von 1,07 Milliarden Dollar oder 1,07 Dollar pro Aktie verglichen mit 1 Milliarde Dollar oder 94 Cents pro Titel im Vorjahr. Auf bereinigter Basis verdiente die Gesellschaft 80 Cent pro Aktie und damit mehr, als Analysten mit 76 Cent in Aussicht gestellt hatten. Der Umsatz stürzte aber um fast 22 Prozent auf 12,91 Milliarden Dollar ab. Die von FactSet befragten Analysten hatten im Konsens Erlöse von 13,07 Milliarden Dollar prognostiziert.

