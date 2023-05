DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im Mai nach offiziellen Angaben gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 48,8 (April: 49,2), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde und der China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 49,7 Punkten prognostiziert. Der Wert lag damit den zweiten Monat in Folge unter der 50er-Marke. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

Der Subindex für die Produktion verringerte sich auf 49,6 (Vormonat: 50,2), jener für den Auftragseingang ermäßigte sich auf 48,3 (48,8). Der Index für neue Exportorder - ein Indikator für die Auslandsnachfrage nach chinesischen Gütern - fiel auf 47,2 (47,6).

In der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im Mai eingetrübt, wie der ebenfalls am Morgen veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor zeigte. Er fiel auf 54,5 (Vormonat: 56,4) Punkte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:05 Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Mai PROGNOSE: 47,0 zuvor: 48,6 20:00 Fed, Beige Book 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.202,00 -0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.356,25 -0,3% Nikkei-225 30.805,41 -1,7% Hang-Seng-Index 18.121,74 -2,5% Kospi 2.582,14 -0,1% Shanghai-Composite 3.193,97 -0,9% S&P/ASX 200 7.114,80 -1,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Negative Vorzeichen dominieren zur Wochenmitte an den Börsen in Ostasien und Australien. Zum einen lasten enttäuschende chinesische Konjunkturdaten auf der Stimmung, zum anderen halten sich die Anleger wegen der bevorstehenden Abstimmung des US-Kongresses über die Schuldenobergrenze der USA zurück. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China ist im Mai wider Erwarten tiefer in den kontraktiven Bereich gerutscht. Neben der nur schleppend verlaufenden Erholung der chinesischen Wirtschaft von den Pandemiefolgen drückten die angespannten Beziehungen zwischen Peking und Washington auf die Kurse der chinesischen Aktien, sagt Tina Teng, Marktanalystin bei CMC Markets. Auch auf dem Tokioter Aktienmarkt lasten heimische Konjunkturdaten. Die japanische Industrieproduktion ist im April gesunken, während Volkswirte einen Anstieg prognostiziert hatten. Unter den Einzelwerten springen Hino Motors um gut 10 Prozent nach oben. Wie am Dienstag nach Börsenschluss bekannt wurde, schließt sich Hino Ende kommenden Jahres mit Mitsubishi Fuso Truck and Bus zusammen. Hino ist die Nutzfahrzeugtochter von Toyota Motor (-1,7%). Besser als andere Börsen der Region hält sich der südkoreanische Aktienmarkt. Der gescheiterte Start einer nordkoreanischen Rakete am Mittwoch hat nach Aussage von Händlern keinen Einfluss auf den Markt. Die vorläufige Einigung auf die Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA stütze die Kurse nach wie vor, doch sei auch eine gewisse Vorsicht vor der Kongressabstimmung zu erkennen. In Sydney tendieren die Kurse schwächer, nachdem die australischen Verbraucherpreise im April stärker gestiegen sind als erwartet. Damit steige auch der Druck auf die australische Zentralbank, die Zinsen weiter zu erhöhen, heißt es.

US-NACHBÖRSE

Hewlett Packard Enterprise brachen um fast 8 Prozent ein. Der Umsatz des Unternehmens war im zweiten Geschäftsquartal weniger stark gestiegen als von Analysten erwartet. Auch die Umsatzprognose für das laufende dritte Quartal lag unter dem Analystenkonsens. Einen unerwartet deutlichen Umsatzeinbruch hatte auch HP (-4,3%) vermeldet, doch zeigte sich das Unternehmen für das zweite Geschäftshalbjahr optimistisch. HP verloren 4,3 Prozent.

MEI Pharma (+4,9%) prüft nach eigenen Angaben eine Offerte zur vollständigen Übernahme durch die Aktionäre Anson Funds Management und Cable Car Capital. Twilio gewannen 4,6 Prozent. Der aktivistische Investor Legion Partners drängt auf personelle Veränderungen im Board des Softwareunternehmens und fordert die Veräußerung von Unternehmensteilen.

Sportsman's Warehouse (-6,2%) war im ersten Geschäftsquartal in die roten Zahlen gerutscht. Für das zweite Quartal prognostiziert der Sportartikelanbieter einen Umsatzrückgang. Einen enttäuschenden Ausblick gab auch Ambarella (-13%). Um 16,4 Prozent sackten die Aktien von Pepgen ab, nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA eine Medikamentenstudie des Biotechnologieunternehmens gestoppt hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.042,78 -0,2% -50,56 -0,3% S&P-500 4.205,52 +0,0% 0,07 +9,5% Nasdaq-Comp. 13.017,43 +0,3% 41,74 +24,4% Nasdaq-100 14.354,99 +0,4% 56,58 +31,2% Dienstag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 915 Mio 816 Mio Gewinner 1.408 2.056 Verlierer 1.574 917 Unverändert 112 109

Uneinheitlich - Für Erleichterung, aber keineswegs für Euphorie sorgte unter Anlegern die lang ersehnte Einigung im Streit um die US-Schuldenobergrenze. Allerdings muss diese noch beide Kammern des US-Kongresses am Mittwoch passieren - und da regte sich bereits Widerstand von einigen Abgeordneten. Wegen der andauernden Unsicherheit reagierten die Börsen sehr verhalten. Zudem waren zuletzt die Erwartungen an eine weitere Zinsanhebung wieder gestiegen. Mittlerweile wurde am Markt eine weitere Zinserhöhung in Juni um 25 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 65 Prozent eingepreist. Die US-Daten zur Stimmung unter den Verbrauchern standen einer neuerlichen Zinsanhebung nicht im Wege. Die positiven Aussagen zum Geschäft mit KI in der Halbleiterbranche beflügelten derweil die Sektorwerte und somit auch die technologielastige Nasdaq - der Halbleiter-Subindex stieg um 3,9 Prozent, der IT-Index um 4,4 Prozent. Passend dazu hatte die Bank of America den IT-Sektor hochgestuft. Nvidia zogen um 3 Prozent an und erreichten temporär den exklusiven Klub der Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar und mehr. Doch dann setzten Gewinnmitnahmen ein. Im Schlepptau kletterten Intel um 3,4 Prozent und Apple um 1,1 Prozent. Ford stiegen dank einer Hochstufung durch Jefferies um 4,1 Prozent.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,46 -9,9 4,56 4,1 5 Jahre 3,81 -11,5 3,93 -18,6 7 Jahre 3,75 -12,0 3,87 -21,9 10 Jahre 3,69 -11,0 3,80 -18,6 30 Jahre 3,90 -6,0 3,96 -7,0

US-Staatsanleihen wurden rege gekauft, nachdem ein Zahlungsausfall der USA abgewendet sein dürfte - vorbehaltlich der Kongressentscheidung. Die Renditen fielen entsprechend.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0690 -0,4% 1,0733 1,0685 -0,1% EUR/JPY 149,21 -0,6% 150,04 149,81 +6,3% EUR/GBP 0,8632 -0,2% 0,8647 0,8658 -2,5% GBP/USD 1,2385 -0,2% 1,2413 1,2343 +2,4% USD/JPY 139,57 -0,2% 139,79 140,18 +6,4% USD/KRW 1.323,40 +0,3% 1.320,09 1.324,11 +4,9% USD/CNY 7,1040 +0,3% 7,0800 7,0922 +3,0% USD/CNH 7,1180 +0,4% 7,0907 7,1006 +2,7% USD/HKD 7,8326 -0,0% 7,8341 7,8326 +0,3% AUD/USD 0,6486 -0,5% 0,6517 0,6527 -4,8% NZD/USD 0,5998 -0,8% 0,6044 0,6044 -5,5% Bitcoin BTC/USD 27.164,33 -2,1% 27.732,91 27.817,67 +63,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich etwas leichter, der Dollar-Index gab 0,1 Prozent nach. Nach der vorläufigen Einigung im Schuldenstreit verlor der Greenback etwas an Zuspruch als Fluchtwährung in Krisenzeiten.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,23 69,46 -0,3% -0,23 -13,3% Brent/ICE 73,49 73,71 -0,3% -0,22 -12,2%

Die Ölpreise gerieten indes mächtig unter Druck (rund 4%) und verbuchten den höchsten Tagesabsturz seit dem 3. Mai. Marktteilnehmer verwiesen auf Spekulationen, die Gruppe Opec+ könnte bei ihrem anstehenden Treffen entgegen entsprechender Warnungen aus Saudi-Arabien zu möglichen Förderkürzungen doch an der aktuellen Produktion festhalten. Zudem könnte mehr russisches Erdöl auf den Markt gelangen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.958,47 1.959,29 -0,0% -0,81 +7,4% Silber (Spot) 23,14 23,23 -0,4% -0,08 -3,4% Platin (Spot) 1.015,05 1.019,00 -0,4% -3,95 -5,0% Kupfer-Future 3,63 3,66 -0,8% -0,03 -4,8%

Fallende Marktzinsen und der schwächelnde Dollar befeuerten indes den Goldpreis (+0,9%).

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

SPIONAGESATELLIT NORDKOREA

Nordkorea hat am Mittwoch den misslungenen Start einer Trägerrakete mit einem militärischen Aufklärungssatelliten bekanntgegeben. Sie sei "ins Meer gestürzt", meldete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA.

EINZELHANDELSUMSATZ JAPAN

Der japanische Einzelhandelsumsatz stieg im April auf Jahressicht um 5,0 Prozent. Supermärkte verzeichneten einen Anstieg des Umsatzes von 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

INDUSTRIEPRODUKTION JAPAN

Die japanische Industrieproduktion schrumpfte im April verglichen mit dem März um 0,4 Prozent. Ökonomen hatten im Konsens ein Wachstum von 1,5 Prozent erwartet.

GOLDMAN SACHS

bereitet sich offenbar auf weitere Stellenstreichungen vor. Wie mit der Situation vertraute Personen sagten, könnten die Kürzungen eine Reihe von Mitarbeitern betreffen, darunter Topmanager und andere leitende Angestellte. Dabei soll es sich um weniger als 250 Stellen handeln.

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

wies für das zweite Quartal (per 30. April) einen Gewinn von 418 Millionen US-Dollar oder 32 Cents pro Aktie aus verglichen mit 250 Millionen Dollar oder 19 Cents pro Aktie im Vorjahresquartal. Der bereinigte Gewinn lag bei 52 Cents pro Aktie und damit über der Schätzung der Analysten von 49 Cents. Der Umsatz stieg auf 6,97 Milliarden von 6,71 Milliarden Dollar vor Jahresfrist. Analysten hatten allerdings Erlöse von 7,3 Milliarden Dollar erwartet.

HP

verbuchte im zweiten Quartal (per 30. April) einen Gewinn von 1,07 Milliarden Dollar oder 1,07 Dollar pro Aktie verglichen mit 1 Milliarde Dollar oder 94 Cents pro Titel im Vorjahr. Auf bereinigter Basis verdiente HP 80 Cent pro Aktie und damit mehr, als Analysten mit 76 Cent in Aussicht gestellt hatten. Der Umsatz stürzte aber um fast 22 Prozent auf 12,91 Milliarden Dollar ab. Analysten hatten im Konsens Erlöse von 13,07 Milliarden Dollar prognostiziert. Für die zweite Jahreshälfte zeigte sich HP optimistisch.

