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PR Newswire
31.05.2023 | 08:06
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, May 31

Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF

5.894800 USD

IE00BJXRZJ40

30 May 2023

Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
(LEI: 635400APZ9NSBOKN3Q24)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

Rize Medical Cannabis and Life Science ETF

2.582600 USD

IE00BJXRZ273

30 May 2023

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

4.084200 USD

IE00BLRPQH31

30 May 2023

RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
(LEI: 635400EBRBEVXRFT5B57)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF

1.829600 USD

IE00BLRPQJ54

30 May 2023

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX1248)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

4.501900 USD

IE00BLRPRR04

30 May 2023


RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY

ETF

3.185500 USD

IE00BLRPRQ96

30 May 2023

RIZE EM INT & ECOM ETF

(LEI: 63540016XNJKGYGUOH32)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE EM INT & ECOM ETF

3.844200 USD

IE000HJV1VH3

30 May 2023

RIZE PET CARE UCITS ETF

(LEI: 635400MWOBSXSFYVHJ48)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE PET CARE UCITS ETF

3.541400 USD

IE000QRNAC66

30 May 2023

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

4.865200 USD

IE000RMSPY39

30 May 2023


© 2023 PR Newswire
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