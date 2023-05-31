Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 31
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
5.894800 USD
IE00BJXRZJ40
30 May 2023
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
(LEI: 635400APZ9NSBOKN3Q24)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
2.582600 USD
IE00BJXRZ273
30 May 2023
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
4.084200 USD
IE00BLRPQH31
30 May 2023
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
(LEI: 635400EBRBEVXRFT5B57)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
1.829600 USD
IE00BLRPQJ54
30 May 2023
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX1248)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
4.501900 USD
IE00BLRPRR04
30 May 2023
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF
3.185500 USD
IE00BLRPRQ96
30 May 2023
RIZE EM INT & ECOM ETF
(LEI: 63540016XNJKGYGUOH32)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF
3.844200 USD
IE000HJV1VH3
30 May 2023
RIZE PET CARE UCITS ETF
(LEI: 635400MWOBSXSFYVHJ48)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF
3.541400 USD
IE000QRNAC66
30 May 2023
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
4.865200 USD
IE000RMSPY39
30 May 2023