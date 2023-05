Der Druck auf den Silberpreis hält an

Anzeige / Werbung

Der Silberpreis steht seit mehr als zwei Wochen wieder deutlich unter Druck. Zuvor hatte das weiße Edelmetall Anfang Mai unterhalb von 26,21 US-Dollar ein zweites Hoch ausgebildet, dem es ebenfalls nicht gelungen war, bis ganz an den wichtigen Widerstand bei 26,21 US-Dollar heranzureichen.

Der Silberpreis steht seit mehr als zwei Wochen wieder deutlich unter Druck. Zuvor hatte das weiße Edelmetall Anfang Mai unterhalb von 26,21 US-Dollar ein zweites Hoch ausgebildet, dem es ebenfalls nicht gelungen war, bis ganz an den wichtigen Widerstand bei 26,21 US-Dollar heranzureichen.



Zusammen mit dem Aprilhoch, das ebenfalls am Widerstand bei 26,21 US-Dollar gescheitert war, ergab sich ein Doppeltop, das mit dem Rückfall unter die Marke von 24,53 US-Dollar in den vergangenen Wochen dynamisch aufgelöst wurde. Die Folge war ein rascher Abverkauf, der den Silberpreis bis auf die Unterstützung bei 22,77 US-Dollar zurückfallen ließ.



Hier konnte sich der Kurs zum Ende der vergangenen Woche erneut stabilisieren. Neu einsetzende Verkäufe haben in den letzten Handelstagen jedoch einen Teil dieser Stabilisierung und der mit ihr verbundenen Kursgewinne wieder zurückgenommen. Das mahnt zur Vorsicht.