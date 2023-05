Heute hat MDS Global, ein führender Anbieter von B2B/B2C-Abrechnungs- und BSS-Lösungen, "MDS DecisionAI" eingeführt, eine neue Marketing-Decision-Intelligence-Plattform, welche die Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz nutzt, um die kritischen Einsichten zu vermitteln, die ambitionierte Mobilfunknetzbetreiber (MNOs), Mobilfunk-Discounter (MVNOs), Untermarken und Festnetzbetreiber benötigen, um wachsen und besser als die Konkurrenz abschneiden zu können.

MDS DecisionAI bietet eine umfassende Palette telekommunikationsspezifischer KI-Module, einschließlich Prognostizierung, Abwanderungsquoten, Neigungsmodellen und Marketing- und Medienmix-Analysen, die Marken unterstützen werden, ihre Marketing- und Geschäftsstrategie zu optimierten. Es versetzt sie in die Lage, Monetarisierungschancen und blinde Flecken zu erkennen, sodass sie Interventionen früher vornehmen können.

Dadurch werden die Betreiber in der Lage sein, sowohl den Ertrag als auch den Umsatz zu maximieren, beispielsweise durch die Vorhersage von Abwanderungen und eine Identifizierung der Neigung von Kunden, andere Produkte in Erwägung zu ziehen, die im Verlauf einer Cross-Selling-Kampagne angeboten werden oder aufgrund einer kenntnisreicheren Entwicklung von Neigungen.

Im Rahmen der Verpflichtung von MDS Global, profitable digitale Telekommunikationsunternehmen voranzutreiben, macht es das SaaS-Modell von MDS DecisionAI zu einer äußerst flexiblen und erschwinglichen Methode, KI funktionsfähig einsetzen zu können. Dies ist besonders nützlich für Betreiber, MVNOs und Untermarken, die nicht in der Lage waren, in der Vergangenheit in KI aufgrund der Komplexität der Implementierung, hoher Integrationsaufwendungen und des Mangels an erschwinglicher Fachkompetenz zu investieren. Das Modell beseitigt die Notwendigkeit von komplexen, kostspieligen und langwierigen Implementierungsprojekten. Stattdessen lässt es sich leicht in bestehende Rechnungstellungs-, CVM- und digitale Kanäle, gänzlich unabhängig von der verwendeten Plattform, integrieren. Die Betreiber können davon ausgehen, eingerichtet zu werden und über den Nutzen zu verfügen, informiertere Entscheidungen innerhalb von 60 Tagen treffen zu können.

Decision-Intelligence-Tools verändern die Firmenform von Telekommunikationsunternehmen durch Berichte von Fällen, in denen die Betreiber Multi-Millionen-Pfund-Umsatzverbesserungen durch reaktivere Abwanderungsreaktionen erzielen konnten, angesichts einer 25%-igen Zunahme der Cross-Selling-Erfolgsraten und einer 30%-igen Übernahmmesteigerung durch Überprüfung der Marketing-Medienausgaben.

John Burton, CEO von MDS Global, erläuterte, dass MDS DecisionAI die künstliche Intelligenz und Decision Intelligence demokratisieren und sie für alle zur Verfügung stellen wird, einschließlich kleiner Marken: "Lediglich 5%1 der Telekommunikationsunternehmen verfügen über eine vollständige KI-Marketing- und Personalisierungsstrategie, die zu einer Kapitalrendite (ROI) aufgrund des erwarteten Wachstums und Nutzens beiträgt. Bei MDS DecisionAI handelt es sich um einen Gamechanger, der die Vision, ein profitables digitales Telekommunikationsunternehmen zu werden, leichter erreichbar erscheinen lässt."

"Die Nutzung von KI wird sie unterstützen, die richtigen geschäftlichen Entscheidungen und auch Entscheidungen über ihre Marketingausgaben zu fällen sowie informiertere Entscheidungen darüber zu treffen, wann und wie sie ihre Strategie anpassen oder in Innovationen investieren sollen."

Weitere Informationen darüber, wie KI die Telekommunikationslandschaft verändert und digitale Telekommunikationsstrategien unterstützt, stehen hier zur Verfügung. Die Betreiber können auch hier eine Demo anfordern.

Über MDS Global

MDS Global MDS Global ist ein führender BSS-as-a-Service-Anbieter konvergierter B2B-/B2C- Rechnungstellungs- und BSS-Lösungen für Mobilfunknetzbetreiber (MNOs), Mobilfunk-Discounter (MVNOs), Mobilfunkanbieter von Infrastruktur ohne eigenes Netz (MVNEs) und Festnetz-Telekommunikationsunternehmen. Wir ermöglichen den Übergang unserer Kunden von einem Konnektivitätsanbieter zu einem Digitaldienstleister mit Carrier-Grade-Lösungen, die unsere Cloud-Monetarisierungsplattform, KI-betriebene Marketing-Decision-Intelligence-Plattform, eSIMs und Selbstverwaltungs-Anwendungsportale umfassen.

Unsere agilen "No Code"-SaaS-Lösungen versetzen Kommunikationsdienstleister in die Lage, das Gewinnwachstum voranzutreiben, wunderbare digitale Kundenerlebnisse zu ermöglichen und innovative Serviceleistungen schnell einzuführen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mdsglobal.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter

1 Unlocking the value of personalization at scale for operators, McKinsey, Februar 2022

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230523005876/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin von MDS Global für Medienvertreter

Corine Suscens

Head of Global Marketing

marketing@mdsglobal.com