Der Baukonzern Strabag SE hat das Trading Statement für das 1. Quartal 2023 veröffentlicht. Die Leistung wurde im Vergleich zur Vorjahresperiode um 10 Prozent auf 3,4 Mrd. Euro gesteigert, was laut Unternehmen zum Teil auch auf das inflationäre Umfeld zurückzuführen ist. Der Auftragsbestand konnte ausgehend von dem Niveau zum Jahresende 2022 um weitere 3 Prozent auf den neuen Rekordwert von 24,5 Mrd. Euro ausgebaut werden. Zu den im 1. Quartal 2023 akquirierten Projekten zählen der als Green Building vorgesehene Neubau des Büro- und Gewerbekomplexes "Inspire Neukölln" in Berlin, der Bau von Straßen vom Flughafen Duqm nach Ras Markaz im Oman sowie der Ausbau der Bundesstraße DK94 in Polen. "Wir konnten uns trotz der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...