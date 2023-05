Stuttgart (ots) -In Baden-Württemberg sind die Kosten für Kinderbetreuung unterschiedlich - ein Fehler in den Augen der Piratenpartei. Zum internationalen Kindertag am 1. Juni machen die PIRATEN erneut darauf aufmerksam - und plädieren für eine kostenfreie Kinderbetreuung für Bildungsgerechtigkeit."Kindertagesstätten erleichtern Kindern das spätere Lernen in der Grundschule", so Borys Sobieski, Vorsitzender der PIRATEN Baden-Württemberg. "Gleichzeitig entlasten sie berufstätige Eltern. Derzeit regeln die Kommunen in unserem Bundesland die Kosten - je nach Wohnort eine Belastung für Geringverdienende. Wir wollen ein ähnliches Modell wie in Heilbronn. Dort ist die Betreuung bereits kostenfrei. Das ist auch sinnvoller als eine frühere Schulpflicht, wie sie die CDU fordert."Die Vorstellung der PIRATEN sind kostenfreie Kinderkrippen ab dem ersten Lebensjahr und kostenfreie Kindergärten ab dem dritten. Das Ziel: gleiche Voraussetzungen für den späteren Bildungsweg unabhängig von familiärem und gesellschaftlichem Hintergrund.Pressekontakt:Borys SobieskiLandesvorsitzenderE-Mail: borys.sobieski@piratenpartei-bw.deMobil: 0175 9549187Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76876/5521337