Die Mietzinseinnahmen bleiben in der Berichtsperiode praktisch unverändert aber auf hohem Niveau bei CHF 19.3 Mio.Zürich - Der Procimmo Swiss Commercial Fund II (PSCF2) schliesst mit einem stabilen Resultat im ersten Halbjahr ab. Die Mietzinseinnahmen bleiben in der Berichtsperiode praktisch unverändert aber auf hohem Niveau bei CHF 19.3 Mio. Die Eigenkapitalrendite (ROE) beträgt 3.71% und die Anlagerendite beläuft sich über sechs Monate berechnet auf 2.04%. Das Total der Erträge liegt per 31.

