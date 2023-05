DJ Erwerbstätigkeit in Deutschland im April stabil

WIESBADEN (Dow Jones)--Die Erwerbstätigkeit in Deutschland hat sich im April stabil entwickelt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 45,7 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen von Destatis stieg die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 15.000 Personen (0,0 Prozent) und damit in geringerem Umfang als in den Vormonaten. Im Februar und März war die Erwerbstätigenzahl gegenüber dem Vormonat noch um jeweils 56.000 beziehungsweise 57.000 Personen gestiegen.

Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im April gegenüber März um 65.000 Personen zu (plus 0,1 Prozent). Der Anstieg fiel damit merklich schwächer aus als im April-Durchschnitt der drei Vorkrisenjahre 2017 bis 2019 (140.000 Personen).

