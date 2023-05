Unterföhring (ots) -31. Mai 2023. Berauschend. Kann süchtig machen. Legal. Der erste "Jenke. Report" begeistert am Dienstagabend auf ProSieben die Zuschauer:innen. Gute 12,5 Prozent der 14- bis 49-Jährigen sehen zu, wie Jenke vom Wilmsdorff die Frage stellt: "Cannabis für alle: Gibt es ein Recht auf Rausch?". Damit wird ProSieben Marktführer in der Prime Time (20:15 Uhr bis 23 Uhr) und der stärkste Sender am Dienstag.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 30.05.2023 (vorläufig gewichtet: 31.05.2023)Pressekontakt:Nathalie GalinaCommunication & PRUnit Show & Comedyphone. +49 (0) 89 95 07 -1186nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5521372