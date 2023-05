Für den DAX ging es am gestrigen Dienstag zwischenzeitlich zwar über die 16.000er-Marke, per Saldo gaben die Kurse aber 0,3% ab. Rückblick: Licht und Schatten beim deutschen Leitindex - nachdem die Notierungen am Pfingstmontag bereits 0,2% verloren hatten, gaben die Blue Chips gestern erneut nach. Dabei waren die Kurse mit dem Opening bei 15.962 noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...