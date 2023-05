© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | La Nacion



Die Netflix-Aktie scheint derzeit kaum zu stoppen zu sein. Am Dienstag gehörten die Papiere mit mehr als vier Prozent Plus wieder zu den Gewinnern an der Wall Street. Analysten schrauben ihre Kursziele hoch. Zu Recht?

Nach einem neuen Allzeithoch am Montag ist die Netflix-Aktie weiter im Rallye-Modus unterwegs. Auf Wochensicht beträgt das Plus nun mehr als zwölf Prozent und seit Jahresanfang hat die Aktie sogar über 31 Prozent hinzugewonnen. Mutige Anleger, die nach dem monatelangem Kursverfall im Sommer 2022 eingestiegen sind, haben ihr Investment bereits mehr als verdoppelt. Aktuell kostet ein Anteilsschein rund 392 US-Dollar.

Was steckt hinter der starken Performance der Aktie? Besonders die Neuerungen zum Teilen von Accounts scheint Anleger und Analysten zu überzeugen.

Passwort teilen wird teuer

Wer sich ein Netflix-Konto mit anderen Nutzern teilt, muss künftig drauf zahlen. Der Streaming-Gigant will dem sogenannten Passwort-Sharing einen Riegel vorschieben. Künftig soll ein Account nur noch für den eigenen Haushalt genutzt werden können. Jeder weitere Zuschauer soll dann 4,99 Euro pro Monat zahlen.

Die Neuerung könnte das Kundenwachstum von Netflix deutlich ankurbeln. Das Unternehmen schätzt, dass mehr als 100 Millionen Haushalte ihre Anmeldedaten an Freunde und Verwandte außerhalb des eigenen Haushalts weitergegeben haben. Ende März zählte Netflix weltweit 232,5 Millionen zahlende Kunden.

Top-Einschaltquoten für Netflix

In den neuesten Streaming-Ratings von Nielsen für den Zeitraum vom 24. bis 30. April belegte die Serie "The Diplomat (Diplomatische Beziehungen)" erneut den ersten Platz. Es war bereits die zwölfte Woche in Folge, in der ein Netflix-Original der meistgestreamte Inhalt war. Zudem sicherte sich Netflix auch die Plätze zwei bis fünf in der Rangliste der meistgesehenen Inhalte.

Das sagen Analysten

Die UBS bewertet Netflix weiterhin mit "Buy" und legt ihr Kursziel für die Aktie bei 390 US-Dollar fest. Laut Analyst Richard Eary ist der globale Werbemarkt im ersten Quartal stärker gewachsen als erwartet, und es wird erwartet, dass er im zweiten Quartal aufgrund der Verbesserungen im chinesischen Markt weiter anzieht. Der Experte betont auch die globale Reichweite von Netflix und die demografisch breit aufgestellte Kundschaft als gutes Argument für Werbekunden.

Jefferies-Analyst Andrew Uerkwitz sieht die neuen Passwort-Regeln ebenfalls positiv. Er sei nun noch etwas zuversichtlicher und sorge sich auch weniger hinsichtlich der Wettbewerber, schreibt er in einer neuen Studie. Er hebt das Kursziel von 405 auf 440 US-Dollar an.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion