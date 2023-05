Berlin (ots) -Tineco (https://de.tineco.com/) ist ein führender Hersteller auf dem Feld intelligenter Haushaltsgeräte. Dessen innovative Produkte TOASTY ONE und CARPET ONE Spot wurden nun mit dem iF Design Award 2023 (https://ifdesign.com/en/if-design-award) ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird jährlich von iF Design im Berliner Friedrichstadt-Palast vergeben, um außergewöhnliches Produktdesign zu ehren.TOASTY ONE als Lieferant des individuellen ToastsDer TOASTY ONE ist ein intelligenter Toaster, der dank patentiertem Intelliheat-Algorithmus Toastbrot entsprechend den Vorlieben der Benutzer*innen zubereiten kann. Die Anwender*innen haben die Möglichkeit, über ein Display und einen intuitiven Schieberegler den von ihnen gewünschten Röstungsgrad einzustellen, der dann von im Toaster eingebauten Infrarotsensoren erkannt wird. Der TOASTY ONE erkennt daraufhin den Zustand des Toasts und passt die Hitzeleistung in Echtzeit an die Brotscheibe an.Das Gerät wurde vom iF Award gleich zweifach ausgezeichnet: Während der erste Award das Design des User-Interfaces (UI) des TOASTY ONE prämiert, ging die zweite Auszeichnung an die daraus resultierende sehr gute User-Experience (UX).Der TOASTY ONE ist deutschlandweit auf Amazon (https://www.amazon.de/Tineco-2-Scheiben-individuell-toasten-automatisches-End-Edelstahl-Design-verschiedene/dp/B0B1ZCQPDV) und Tineco Store (https://de-store.tineco.com/products/toasty-one) zu einer UVP von 339 EUR erhältlich.CARPET ONE Spot als effizienter Polster- und TeppichreinigerDer CARPET ONE Spot ist ein smarter, kabelloser Polster- und Teppichreiniger. Mit der Spot-Modus-Funktion können Benutzer*innen das Gerät so einstellen, dass es ohne wiederholtes Bücken oder Schrubben arbeitet, was die Reinigung bequemer und weniger zeitaufwändig macht. Des Weiteren verwendet der CARPET ONE Spot die Tineco iLoop Smart Sensor Technology. Diese ermöglicht es dem Gerät, hartnäckige Flecken automatisch zu erkennen, zu schrubben und zu entfernen. Der leistungsstarke, bürstenlose Motor und die motorisierte Bürste sorgen dafür, dass selbst die hartnäckigsten Flecken mühelos entfernt werden und Teppiche und Polstermöbel wieder wie neu aussehen. Der CARPET ONE Spot verfügt außerdem über eine Selbstreinigungsfunktion für Bürste und Schlauch, sodass auch die Wartung des Geräts mühelos vonstattengeht. Dank seines geringen Gewichts ist er leicht zu manövrieren, aufgrund seiner kompakten Größe lässt er sich einfach verstauen.Diesen Eigenschaften verdankt der CARPET ONE auch seine iF-Award-Prämierung in der Produkt-Kategorie "Haushalt".Der CARPET ONE Spot ist deutschlandweit auf Amazon (https://www.amazon.de/Tineco-CARPET-ONE-Spot-Fleckenreiniger/dp/B0B6314BMK) und Tineco Store (https://de-store.tineco.com/products/spot-cleaner) zu einer UVP von 499 EUR erhältlich."Die Auszeichnungen des TOASTY ONE und des CARPET ONE Spot mit dem iF Design Award bestätigen das bisherige Engagement von Tineco im Bereich intelligenter und innovativ gestalteter Haushaltsgeräte. Es ist unser Anspruch, dieses Engagement weiterzuführen, um die Haushaltsarbeit zukünftig noch effizienter gestalten und damit unsere Kund*innen weiter entlasten zu können.", sagt Marco Getz, General Manager Europe von Tineco.Tineco TOASTY ONE: https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/tineco-toasty-one/577834Tineco CARPET ONE Spot: https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/carpet-one-spot/575854Weitere Informationen über Tineco und dessen gesamte Portfolio an Bodenpflegelösungen finden Sie unter https://de.tineco.com/.Über TinecoDas 1998 gegründete Unternehmen Tineco widmet sich der Entwicklung hochwertiger Haushaltselektronik, die hilfreich, einfach zu bedienen und intelligent ist. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Haushaltsreinigungsbranche hört Tineco nie auf zu innovieren und ist bereit, ein einfaches, intelligentes Leben für jeden zu schaffen.Kontakt: marcus.zhang@tineco.comPressekontakt:marcus.zhang@tineco.comOriginal-Content von: Tineco, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/5521407