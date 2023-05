DJ EUREX/Bund-Future baut nach NRW-Preisdaten die Gewinne aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am Mittwoch im Verlauf deutlicher nach oben. Im Handel werden dafür zwei Gründe genannt. Zum einen die zunehmende Risikoscheu der Anleger. Zum zweiten die Inflationsdaten aus Nordrhein-Westfalen (NRW), die für einen nachlassenden Zinserhöhungsdruck auf die EZB stünden. Für Deutschland, Italien und Portugal rechnet die DZ Bank im Tagesverlauf mit einem Rückgang der Inflationsrate. Einen Vorgeschmack lieferte am Dienstag bereits Spanien, dessen Teuerungsrate unerwartet deutlich auf 2,9 Prozent nachgegeben hatte. Auch in Frankreich fielen die Verbrauchspreise gegenüber dem Vormonat leicht. Der Juni-Kontrakt steigt um 60 Ticks auf 135,99 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 136,13 Prozent und das Tagestief bei 135,31 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 70.709 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 26 Ticks auf 118,04 Prozent.

