Die Mittel stammen unter anderem vom derzeitigen Hauptinvestor Reliance New Energy. In der zweiten Jahreshälfte soll der Spatenstich erfolgen und bis dahin noch mehr Geld eingeworben werden.Nexwafe hat sich 30 Millionen Euro für den Bau einer Waferfabrik im kommerziellen Maßstab in Bitterfeld gesichert. Die Mittel stammen von Nexwafes derzeitiger Investorengruppe, darunter Reliance New Energy Limited, Aramco Ventures und Athos Venture GmbH, sowie von neuen Investoren, allen voran Honorable Malcolm Turnbull AC und Keshik Capital, teilte das Photovoltaik-Unternehmen am Mittwoch mit. In der zweiten ...

