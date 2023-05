Der chinesische Hersteller Great Wall will künftig auch in Europa Autos bauen und sieht sich dabei auch in Deutschland um. Aber auch andere Länder in Osteuropa sind wohl im Rennen - in dem frühen Stadium werden zudem noch unterschiedliche Konzepte für die Europa-Fabrik geprüft. "Die ostdeutschen Bundesländer könnten in Frage kommen", zitiert die "Automobilwoche" Xiangjun Meng, Präsident von Great ...

Den vollständigen Artikel lesen ...