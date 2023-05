Umfangreiches Service-Upgrade sorgt für erhebliche Verbesserungen bei Latenz und Leistung

Gcore ein europäischer Anbieter von hochleistungsfähigen, internationalen Cloud- und Edge-Lösungen mit niedriger Latenzzeit kündigt heute die Einführung wichtiger Updates für seinen Managed Kubernetes Service an. Kunden, die den Service nutzen, können jetzt Container auf Bare-Metal-Servern zusätzlich zu den virtuellen Maschinen (VMs) ausführen. Die direkte Ausführung von Containern auf Bare-Metal-Betriebssystemen verbessert die Latenz und Leistung und beseitigt Störungen durch benachbarte VMs. Die Implementierung basiert auf der Cluster-API von Kubernetes und umfasst ein Service Level Agreement (SLA), das hohe Verfügbarkeit und Betriebszeit garantiert.

Seva Vayner, Director of Edge Cloud Stream bei Gcore, kommentiert: "Die meisten Cloud-Anbieter unterstützen nur Kubernetes-Container in VM-basierter Infrastruktur. Doch Unternehmen in den meisten Branchen wie dem Bankwesen, dem Gesundheitswesen, dem Broadcast-Bereich und der Spieleindustrie benötigen zunehmend einen Ansatz, um Echtzeitanwendungen und Live-Streaming-Grafiken zu unterstützen. Genau hier kommt Gcore ins Spiel. Unser neuer Bare-Metal-Service ermöglicht niedrige Latenzzeiten und hohe Leistung, was den Anwendern einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschafft."

Vayner weiter: "Der Managed Kubernetes Service von Gcore liegt preislich unter den Angeboten der Hyperscaler und bietet Kunden ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Und im Gegensatz zu anderen Anbietern stellen wir ein vollständiges, SLA-gestütztes Cluster-Management auf Produktionsebene ohne zusätzliche Gebühren zur Verfügung man zahlt nur für die Rechenleistung und den Speicher der Worker-Nodes."

Der Managed Kubernetes Service von Gcore reduziert die Arbeitslast des IT-Teams, vereinfacht die Bereitstellung der Infrastruktur in einer Cloud-Umgebung und erleichtert die Skalierung und das Testen von Anwendungen erheblich. Gcore erfüllt alle DSGVO-Anforderungen in Bezug auf die von Kunden gespeicherten personenbezogenen Daten.

Der Service wird zunächst von Gcores Einwahlknoten (Points of Presence, PoPs) in Luxemburg, Frankfurt, Singapur und Virginia (USA) angeboten und soll später an 14 weiteren Standorten in Europa, Asien und Amerika, darunter London, Paris, Hongkong, Tokio und Sao Paulo, eingeführt werden.

Mit den jüngsten Aktualisierungen des Dienstes unterstützt Gcores Managed Kubernetes nun die Kubernetes-Versionen 1.24, 1.25 und 1.26.

Mehr über Gcores Managed Kubernetes erfahren Sie unter gcore.com/cloud/managed-kubernetes

Über Gcore

Gcore ist ein international führendes Unternehmen für öffentliches Cloud- und Edge-Computing, Bereitstellung von Inhalten, Hosting und Sicherheitslösungen. Gcore verwaltet seine eigene globale IT-Infrastruktur auf sechs Kontinenten. Sein Netzwerk besteht aus mehr als 140 Einwahlknoten in zuverlässigen Tier-IV- und Tier-III-Datenzentren auf der ganzen Welt. Andre Reitenbach ist seit 2014 der CEO von Gcore.

