Berlin und Madrid (ots/PRNewswire) -Barceló Hotel Group und Uberall gehen eine Partnerschaft ein, um reibungslose Online- und Offline-Erlebnisse an über 190 Standorten in 26 Ländern zu bietenBarceló Hotel Group (http://www.barcelo.com/), die Hotelsparte der Barceló-Unternehmensgruppe mit mehr als 190 Vier- und Fünf-Sterne-Stadt- und Ferienhotels in 26 Ländern, hat Uberall (https://uberall.com/de), die führende digitale Marketingplattform, mit der Verwaltung ihrer globalen Online-Präsenz beauftragt.Die Barceló Hotel Group wechselte von Yext zu Uberall, um die Online-Sichtbarkeit ihrer Standorte zu maximieren und Kund:innen ihre Hotelangebote besser zu präsentieren. Nach nur wenigen Monaten hat die Barceló Hotel Group ihre Google-Unternehmensprofile um 210 neue Hotelattribute erweitert, die hundertprozentige Vollständigkeit ihrer Profile erreicht und alle Duplikate entfernt. Mit der verbesserten lokalen Suchmaschinenoptimierung konnte das Unternehmen innerhalb der ersten acht Monate nach Implementierung seinen Umsatz um 56,47 Prozent steigern."Wir sind begeistert von den Ergebnissen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Uberall", sagt Alberto Rodriguez Camara (https://www.linkedin.com/in/alberto-rodriguez-camara), Global Head of Digital Marketing der Barceló Hotel Group. "Mit seinem engagierten Kundensupport-Team hat Uberall es uns vom ersten Tag an ermöglicht, eine angenehme und reibungslose hybride Customer Journey für unsere Kund:innen zu schaffen."Mit Analytics and Insights von Uberall erhalten die Teams der Barceló Hotel Group Echtzeitdaten und Einblicke in ihre Leistung. Reviews wiederum ermöglicht ihnen, persönlich mit Kund:innen in Kontakt zu treten. Ergänzt durch Listings und Local Social können die Teams mit diesen Funktionen die Standortdaten für jedes Hotel pflegen und Social-Media-Kampagnen erstellen, die eine bestimmte Zielgruppe adressieren."Reisende erwarten heute einen reibungslosen digitalen Ablauf von der Entdeckung über die Buchung bis hin zum Erlebnis vor Ort", erklärt Florian Hübner (https://www.linkedin.com/in/fhuebner/), CEO und Gründer von Uberall. "Ich habe kürzlich in einem Barceló-Hotel auf den Kanarischen Inseln übernachtet und kann persönlich bestätigen, dass die Gäste dort ein außergewöhnliches Erlebnis haben und sowohl bei Online- als auch Offline-Erfahrungen viel Wert auf Details gelegt wird. Die Barceló Hotel Group setzt einen neuen Standard für Luxushotels und wir freuen uns, mit ihr in der Vorreiterrolle im Gastgewerbe zusammenzuarbeiten."Wie geht es mit der Barceló Hotel Group und Uberall weiter? ChatGPT!Die Hotelkette erweitert ihre lokale digitale Präsenz mit zusätzlichen Dienstleistungen wie Restaurants, Bars, Spa und mehr als Teil ihrer Hotelanlagen.Da die Barceló Hotel Group statt 200 nun über 1.000 lokale Profile verwaltet, rechnet sie mit noch mehr Sichtbarkeit, aber auch zusätzlichem Arbeitsaufwand für das Hotelteam, um auf Bewertungen zu reagieren."Die Reaktion auf Kundenbewertungen kann einen großen Einfluss auf die lokale Sichtbarkeit unserer Hotels und Dienstleistungen haben - vor allem im hart umkämpften Restaurantbereich. Aber es ist auch ein erheblicher Arbeitsaufwand für unser Team, auf alle Bewertungen zu antworten", sagte Javier Bermúdez (https://www.linkedin.com/in/javi-bermu/), SEO Specialist bei Barceló Hotel Group. "Dahingehend sind wir der Ansicht, dass ChatGPT sehr nützlich sein kann, um sicherzustellen, dass unser Wachstum nicht durch einen Ressourcenmangel gebremst wird",Laut Bermúdez hat Uberall auch zur Verbesserung der mobilen Sichtbarkeit der E-Commerce-Website der Barceló Hotel Group barcelo.com beigetragen.Seit Barceló Hotel die Uberall-Lösungen Ende 2021 implementierte, hat sich die Sichtbarkeit der Marke in der mobilen Suche deutlich erhöht. Die Barceló Hotel Group ist seit Mai 2022 im SEO-Ranking-Index von 15 auf 20 gestiegen - das zeigt der untenstehende Grafik von Sisitrx. Im Vergleich dazu stagnierte oder verschlechterte sich die SEO-Leistung einiger Konkurrenten aus der Branche mit Werten zwischen 2,8 und 6,5.Über Barceló Hotel GroupBarceló Hotel Group (https://www.barcelo.com/de-de/), die Hotelsparte der Barceló Corporación Empresarial, ist die zweitgrößte Kette in Spanien und weltweit auf Platz 31. Derzeit verfügt das Unternehmen über mehr als 190 Stadt- und Freizeithotels mit 4 oder 5 Sternen und mehr als 55.000 Zimmer, die sich auf 26 Länder verteilen und unter vier Marken beworben werden: Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts und Allegro Hotels.Über UberallUberall (https://uberall.com/de) unterstützt die weltweit größten und innovativsten stationären Geschäfte dabei, relevant, wettbewerbsfähig und profitabel zu bleiben, indem es Online-Sichtbarkeit, Ladenbesuche sowie Markentreue fördert.Die lokale digitale Marketingplattform Uberall CoreX (https://uberall.com/de/platform-overview) hilft dabei, die Verwaltung von Standortdaten, lokalen Kampagnen und Online-Reputation auf Plattformen wie Google Business Profile, Apple Maps, Facebook, Instagram, Yelp und Nextdoor zu vereinheitlichen und zu vereinfachen. Mithilfe der vollständig integrierten Plattform können dynamische, globale Marketingteams ihre Markenkonsistenz im lokalen Web gewährleisten, Transaktionen steigern sowie die Wirkung ihrer Maßnahmen messen.Uberall wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Berlin. 