Unterföhring (ots) -- Die Boss Open in Stuttgart (12.-18. Juni 2023), Bett1Open in Berlin (19.-25. Juni 2023), ATP Queen's Club (19.-25. Juni 2023) und ATP Mallorca Championships (26. Juni - 1. Juli 2023) täglich live auf Sky Sport Tennis oder im Livestream auf skysport.de- Die Tennis-Übertragungen bei Sky live erleben mit Sky Q (https://sky.de/produkte/sky-q) oder WOW (https://www.wowtv.de/live-sport)Unterföhring, 31. Mai 2023 - Direkt nach den French Open beginnt die Rasensaison und mit Sky Deutschland verpassen Tennis-Fans nichts. Vom ersten Vorbereitungsturnier in Stuttgart bis zum Finale von Wimbledon sind die Zuschauer auf dem 24-Stunden-Tenniskanal Sky Sport Tennis immer live mit dabei.Sky überträgt auch in diesem Jahr den Höhepunkt des Tennisjahres, das Grand-Slam-Turnier von Wimbledon in der Zeit vom 3. bis 16. Juli 2023 wieder live und exklusiv. Bevor es so weit ist, startet ab dem 12. Juni die "Road to Wimbledon" bei den Boss Open in Stuttgart. Sky ist täglich live beim 250er-Turnier der ATP Tour dabei. Zahlreiche Topspieler haben für das Turnier am Stuttgarter Weißenhof bereits gemeldet. Alexander Zverev hat seine Teilnahme bereits zugesagt, genauso wie Madrid-Finalist Jan-Lennart Struff. Weitere Teilnehmer sind unter anderem der Top-10-Spieler Taylor Fritz und der Titelverteidiger Matteo Berrettini.Eine Woche später ist die weibliche Tenniselite zu Gast bei den Bett1Open in Berlin, das Sky vom 19. bis 25. Juni täglich live überträgt. Insgesamt neun Top-10-Spielerinnen haben für das Turnier im Berliner Grunewald gemeldet, angeführt von der Weltranglistenzweiten Aryna Sabalenka und der amtierenden Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina.Parallel findet das altehrwürdige ATP-Turnier im Londoner Queen's Club statt, das für die Topspieler als Härtetest auf Rasen vor Wimbledon gilt. Sky überträgt täglich live aus London, komplett im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App sowie ausgewählte Partien auch auf Sky Sport Tennis.Den letzten Stopp vor Wimbledon macht die Tour dann bei den ATP Mallorca Championships. Auch das ATP 250er-Turnier auf der Baleareninsel überträgt Sky Sport Tennis ab dem 26. Juni täglich live.Das Beste von der ATP Tour live nur bei SkySky Deutschland berichtet live und exklusiv von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky 2023 auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 - insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt das Grand Slam Turnier in Wimbledon live und exklusiv.Mit Sky Q live dabei seinSky Sport Tennis sowie sämtliche Live-Übertragungen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Darüber hinaus haben sie auch Zugriff auf die Livestreams auf skysport.de und in der Sky Sport App. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive.Weltklasse-Tennis live erleben mit WOWMit WOW können Tennisfans die Übertragungen auf Sky Sport Tennis ganz flexibel erleben (wowtv.de). Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. So können sich Fans z.B. das Jahresabonnement sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Das Jahresabo kostet 24,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das WOW Live-Sport Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5521488