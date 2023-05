DJ MÄRKTE EUROPA/Konsolidierung im DAX weitet sich aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Mittwoch leichter in den Handel gestartet. Damit weitet sich die jüngst gesehene Konsolidierung aus. Der DAX verliert am Morgen 0,6 Prozent auf 15.815 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent nach unten. Die Sorge vor einer möglichen Rezession sorgt für steigende Risikoscheu unter den Investoren, heißt es von Michael Hewson, Marktstratege bei CMC Markets. Diese Annahme stütze die Notierungen bei den Anleihen, während der Preis für Öl auf Grund einer damit geringeren Nachfrage fiele.

Als Kursbremse dürften sich zudem die neuen Einkaufsmanagerdaten aus China erweisen: Dort drehte die Industrie entgegen der Erwartung wieder deutlich in den kontraktiven Bereich ab und deutet damit auf eine schwächere Nachfrage aus der Weltwirtschaft hin. Auch in der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im Mai eingetrübt, der Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor fiel auf 54,5 nach 56,4 Punkten im Vormonat. Eine ausgeprägte Schwäche der chinesischen Wirtschaft ist auch immer eine negative Nachricht für die exportorientierte deutsche Wirtschaft.

Ansonsten wird mit Zurückhaltung unter den Investoren gerechnet, heißt es von Händlern. Im Blick steht die Vorlage neuer Inflationsdaten aus Europa, besonders Deutschland, Italien und Frankreich werden beachtet. In den USA stehen am Nachmittag dann Konjunkturdaten mit dem neuen Index der Einkaufsmanager aus Chicago im Fokus, sowie am Abend das Beige Book der Fed.

Bund-Future legt nach Inflationsdaten aus NRW zu - Euro schwächer

Schulbuchmäßig wurde an der Börse auf die Inflationsdaten aus Nordrhein-Westfalen (NRW) reagiert, die jüngst immer einen guten Gradmesser für die Entwicklung in Deutschland geliefert haben. Für die Anleihen geht es nach oben, der Euro gibt gegenüber dem Dollar kurzfristig auf 1,0650 Dollar nach. Der Preisanstieg von 5,7 Prozent zum Vorjahr liefert in NRW den erwarteten Rückgang, denn im Vormonat lag die Jahresrate noch bei 6,9 Prozent. Gegenüber dem Vormonat kamen die Preise sogar leicht um 0,2 Prozent zurück. Auch die französische Inflation hat im Mai stärker nachgelassen als erwartet. Nun wird auf die Inflation aus Deutschland gewartet, die um 14.00 Uhr auf der Agenda steht. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten, dass der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent gestiegen ist, wodurch die Jahresteuerung auf 6,9 (April: 7,6) Prozent zurückgehen würde.

Die Nachrichtenlage von Unternehmensseite ist vergleichsweise dünn. Für eine leicht verbesserte Stimmung gegenüber Sanofi (+0,8%) sorgen Nachrichten zu einem Studienerfolg bei Frexalimab. Das Multiple-Sklerose-Medikament erreichte seinen primären Endpunkt und deutet auf eine signifikant reduzierte Aktivität der Erkrankung.

Für die Aktie von Morphosys geht es um 3 Prozent auf 24,48 Euro nach oben. Für die UBS ist die Aktie ein Kauf, das Kursziel mit 47 Euro deutlich über dem aktuellen Niveau. Für die Anlysten ist die Aktie an der Börse falsch bewertet und bei entsprechenden Nachrichten biete sie ein deutliches Aufwärtspotenzial, während der aktuelle Aktienkurs nur einen geringen Pipeline-Wert impliziere.

Spanische Aktien historisch preiswert

Der IBEX 35 hat in diesem Jahr bislang knapp zehn Prozent zugelegt und steht trotzdem noch unterhalb seines Vor-Corona-Niveaus. Ob die historischen Stände in naher Zukunft wieder erreicht werden können, hängt für Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, maßgeblich von einer Handvoll Unternehmen ab. Die fünf größten Konzerne stünden für rund die Hälfte des Index, der im Gegensatz zu anderen Leitindizes keine Anteilsbegrenzung für Einzelwerte vorsehe. Insgesamt dominierten Banken und Versorger den Index - mit einem Anteil von 50,2 Prozent. Derzeit sei der IBEX 35 ungewöhnlich niedrig bewertet. Er wird um 21 Prozent günstiger gehandelt als im Schnitt der vergangenen zehn Jahre. Dieser Abschlag sollte als Puffer gegen Kursrücksetzer aufgrund steigender politischer Unsicherheiten vor den Wahlen im Juli wirken. Aktuell notiert der Ibex 35 0,2 Prozent im Minus und hält sich damit besser als der Euro-Stoxx-50.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.266,61 -0,6% -24,97 +12,5% Stoxx-50 3.956,34 -0,4% -16,10 +8,3% DAX 15.827,84 -0,5% -81,07 +13,7% MDAX 26.608,66 -0,7% -186,75 +5,9% TecDAX 3.198,62 -0,6% -20,09 +9,5% SDAX 13.184,63 -0,6% -85,97 +10,6% FTSE 7.486,31 -0,5% -35,76 +0,9% CAC 7.167,89 -0,6% -41,86 +10,7% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,27 -0,06 -0,30 US-Zehnjahresrendite 3,66 -0,03 -0,22 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 9:48 Uhr Di, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0675 -0,6% 1,0675 1,0723 -0,3% EUR/JPY 149,18 -0,6% 149,14 149,86 +6,3% EUR/CHF 0,9730 +0,0% 0,9726 0,9698 -1,7% EUR/GBP 0,8633 -0,2% 0,8632 0,8645 -2,5% USD/JPY 139,75 -0,0% 139,73 139,75 +6,6% GBP/USD 1,2365 -0,4% 1,2366 1,2405 +2,2% USD/CNH (Offshore) 7,1265 +0,5% 7,1263 7,0907 +2,9% Bitcoin BTC/USD 27.179,66 -2,0% 27.179,19 27.678,93 +63,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,93 69,46 -0,8% -0,53 -13,7% Brent/ICE 73,57 73,71 -0,2% -0,14 -12,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 0,00 24,68 -100,0% -24,68 -67,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.956,68 1.959,29 -0,1% -2,61 +7,3% Silber (Spot) 23,25 23,23 +0,1% +0,02 -3,0% Platin (Spot) 1.021,03 1.019,00 +0,2% +2,03 -4,4% Kupfer-Future 0,00 3,66 0% 0 -4,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

