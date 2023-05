© Foto: gilles lougassi - Adobe Stock



Bei den drei Nutzfahrzeugherstellern Daimler Truck, Traton und Volvo brummt das Geschäft. Sie profitieren von der starken Nachfrage. Wenn die Konjunktur mitspielt, gibt es für die Aktien noch deutliches Kurspotenzial.

Die Lkw-Branche ist um Umbruch. Im Jahr 2035 werden mehr als die Hälfte der neu zugelassenen Lkw in Europa, den USA und China elektrisch angetrieben werden. Bis 2040 soll der Anteil an batterieelektrischen Nutzfahrzeugen und solchen mit Brennstoffzelle auf über 85 Prozent der Neuzulassungen ansteigen. Dies geht aus einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey & Company hervor. Der Abschied vom Dieselmotor stellt die Lkw-Hersteller vor Herausforderungen. Umso bemerkenswerter ist es, dass das Geschäft von Nutzfahrzeug-Herstellern wie Daimler Truck, Traton und Volvo derzeit regelrecht brummt.

Daimler Truck mit Rückenwind

Daimler Truck hat seinen Gewinn im ersten Quartal 2023 fast verdreifacht. Der weltweit größte Lkw-Hersteller steigerte seinen Konzernabsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 15 Prozent auf rund 125.000 Einheiten. Getragen von der Stabilisierung globaler Lieferketten gegenüber dem Vorjahresquartal, einer hohen Nachfrage sowie einem Anstieg des Absatzvolumens wuchs der Konzernumsatz deutlich um 25 Prozent auf 13,2 Milliarden Euro. Unterm Strich erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettogewinn von 795 Millionen Euro. Das ist fast dreimal so viel wie vor einem Jahr, als das Ergebnis 275 Millionen Euro betrug.

"Wir haben uns das klare Ziel gesetzt, unser profitables Wachstum im Jahr 2023 fortzusetzen. Unsere Ergebnisse im ersten Quartal haben die Gewinnerwartungen des Kapitalmarkts übertroffen, und alle unsere industriellen Geschäftsbereiche haben zum Wachstum der Profitabilität beigetragen. Die anhaltend hohe Nachfrage nach unseren Lkw, Bussen und Dienstleistungen ist eine gute Grundlage, um den positiven Schwung für die kommenden Quartale beizubehalten", kommentierte Jochen Goetz, Finanzchef von Daimler Truck, die jüngsten Geschäftszahlen.

Allerdings ging der Auftragseingang im ersten Quartal um 11 Prozent zurück. Dies lag vor allem am sehr hohen Auftragseingang im gleichen Vorjahreszeitraum. Hinzu kommt, dass der große Nachholbedarf nach der Corona-Krise 2020/21 erst einmal abgearbeitet werden muss. "Wenn wir mit Kunden sprechen, insbesondere in den USA, scheint die Nachfrage für 2024 weiterhin auf stabilem, gutem Niveau zu sein", äußerte sich Goetz gegenüber der Presse.

Daimler Truck: Aktie mit Kurspotenzial

Die Aktie von Daimler Truck mit der Wertpapierkenn-Nummer DTR0CK notiert bei rund 28 Euro und ist damit am Markt günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für das laufende Fiskaljahr liegt bei 7,4. Für die meisten Analysten ist das Papier derzeit ein Kauf, das mittlere Kursziel liegt bei 41 Euro. Charttechnisch befindet sich der Titel seit Oktober 2022 in einem klaren Aufwärtstrend. Aktuell notiert die Daimler Truck Aktie knapp unterhalb des Widerstandsniveaus von 31 Euro, das seit Januar 2023 anhält. Der Durchbruch der 31-Euro-Marke könnte für Anleger ein solides Kaufsignal darstellen.

Traton auf der Überholspur

Wie bei Daimler Truck soll auch bei Traton die E-Mobilität in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle spielen. Die Auftragsbücher der VW-Tochter sind prall gefüllt. Und die Geschäftszahlen übertrafen die Erwartungen der Experten, die eher mit stagnierenden oder moderat wachsenden Umsätzen gerechnet hatten. Ein Grund für das erfolgreiche vergangene Jahr war die Übernahme des US-Herstellers Navistar. Mit Navistar, Scania und MAN hat Traton inzwischen drei starke Marken, die für Skaleneffekte sorgen.

"Traton ist sehr gut und mit viel Schwung in das Jahr 2023 gestartet. Insgesamt haben unsere Marken im ersten Quartal eine tolle Leistung gezeigt. Und wir werden alles daransetzen, den Schwung für ein erfolgreiches Gesamtjahr zu nutzen", sagte der Vorstandsvorsitzende Christian Levin. Die Marken der Traton Group konnten den Absatz im ersten Quartal 2023 um ein Viertel auf 84.600 Fahrzeuge steigern. Im Vorjahresquartal waren es 67.800 gewesen. Der Umsatz wuchs um 31 Prozent von 8,5 Milliarden auf 11,2 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis lag mit 834 Millionen Euro um 479 Millionen Euro über dem Vergleichsquartal.

Traton erhöht nach dem erfolgreichen ersten Quartal das Renditeziel für das Gesamtjahr 2023. Die bereinigte operative Rendite wird nun zwischen 7,0 und 8,0 Prozent erwartet, zuvor wurde eine Bandbreite von 6,0 bis 7,0 Prozent prognostiziert.

Traton-Aktie günstig bewertet

Die Traton-Aktie mit der Wertpapierkenn-Nummer TRAT0N notiert bei rund 20 Euro und ist damit äußerst günstig bewertet. So liegt das KGV für 2023 bei 4,7. Etwa die Hälfte der Analysten empfiehlt, das Papier zu halten. Die andere Hälfte ist eindeutig bullisch gestimmt und stuft die Aktie mit "Kaufen" ein. Das mittlere Kursziel der Experten liegt bei 24 Euro. Der Titel des Nutzfahrzeugherstellers hat in diesem Jahr eine starke Performance hingelegt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls ein positives Momentum. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weiter im Aufwärtstrend bleiben könnte.

Volvo mit deutlicher Gewinnsteigerung

Der dritte große Player bei Nutzfahrzeugen ist der Volvo-Konzern, zu dessen Portfolio Volvo Trucks sowie Renault Trucks und Mack Trucks gehören. Der Lastwagen- und Bushersteller hat im ersten Quartal mehr umgesetzt und verdient als von Experten erwartet. Der Umsatz des schwedischen Konzerns stieg um 25 Prozent auf 131,4 Milliarden schwedische Kronen, umgerechnet 11,4 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn stieg sogar um rund 45 Prozent auf 18,4 Milliarden Kronen, was umgerechnet 1,6 Milliarden Euro sind.

Das Unternehmen begründet die positive Geschäftsentwicklung unter anderem mit soliden Transportvolumen und Infrastrukturverbesserungen sowie dem Bedarf der Kunden an der Erneuerung alternden Flotten. "Eine gute Rentabilität ist für uns wichtig, damit wir unsere Investitionen in den größten technologischen Wandel, den es je in unseren Branchen gab, weiter erhöhen können", sagte Martin Lundstedt, Präsident und CEO. Und weiter: "Wir befinden uns in einer Phase, in der wir sowohl in Batterie- und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge als auch in Verbrennungsmotoren investieren."

Bullische Tendenz der Volvo-Aktie

Die Aktie mit der Wertpapierkenn-Nummer 855689 steht aktuell bei rund 17 Euro. Das 2023er-KGV liegt bei 9,5. Damit ist der Titel etwas höher bewertet als die Aktie der beiden Konkurrenten Daimler Truck und Traton. Der überwiegende Teil der Analysten empfiehlt, die Aktie zu halten oder zu kaufen. Das mittlere Kursziel liegt bei rund 20 Euro. Technisch gesehen zeigt die Volvo-Aktie eine bullische Tendenz auf mittlere bis lange Sicht. Eine Unterstützungszone gibt es im Bereich um 17 Euro, während der Widerstand bei 20 Euro liegt. Wird die 20-Euro-Marke durchbrochen, könnte dies den Weg für weitere Gewinne ebnen.

Fazit: Die Geschäfte der Bus- und Lkw-Hersteller Daimler Truck, Traton und Volvo laufen rund. Einiges spricht dafür, dass der positive Schwung in nächster Zeit beibehalten wird. Neben Chancen gibt es natürlich auch Risiken. Als zyklischer Sektor ist die Automobilbranche vor allem von der Konjunktur abhängig. Wenn sich wichtige Märkte in den USA, Deutschland, Großbritannien und China abkühlen sollten, dürfte dies auch die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen beeinträchtigen.



Autor: Gian Hessami für die wallstreetONLINE Zentralredaktion