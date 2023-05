Während ich frühmorgens genüsslich an meinem Espresso nippe, kommt es mir: In mehreren Regionalbanken stehen in den nächsten Jahren Chefwechsel (die werden auch nicht jünger!) an. Der Vertrag von Generaldirektor Heinrich (Schaller) bei der RLB Oberösterreich AG läuft noch bis Ende 2025 - dieser wurde zuletzt nur noch um drei Jahre verlängert (verwundert mich etwas). Heinrich ist Jahrgang 1959 und ...

