Der amerikanische Wasserstoff-Spezialist will verstärkt in Europa Fuß fassen, darunter auch in Finnland. Plug Power hat am Dienstag bekanntgegeben, die Entwicklung von drei Anlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff in dem nordeuropäischen Land voranzutreiben. Dabei arbeitet das Unternehmen mit mehreren Finanz- und Industriepartnern zusammen.

Den vollständigen Artikel lesen ...