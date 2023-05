Berlin (ots) -Anlässlich des Welttags der Moore am 2. Juni fordert der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) die Bundesregierung auf, die für den Klimaschutz und die Biodiversität sehr wichtigen Feuchtgebiete nicht durch Autobahnbau zu gefährden. Jeder Bauabschnitt zerstört weitere wertvolle artenreiche Wiesen und Weiden, vernichtet Wälder, zerschneidet Wanderwege von Tieren, trocknet Moorflächen aus oder vernichtet sie völlig und belastet damit das Klima stark. Moore sind wertvolle Lebensräume für seltene und geschützte Arten sowie wichtige CO2-Senken.Durch zwei Autobahn-Neubauprojekte sind große Moore besonders stark bedroht: durch die A20 in Niedersachsen und die A26 Ost in Hamburg. Die geplante Küstenautobahn A20 soll größtenteils durch wertvolles Moor- und Marschland führen. Der Bau dieser Autobahn würde 19.000 Hektar Naturlandschaft und 2000 Hektar wertvolle Böden zerstören. Fast zwei Millionen Kubikmeter Torf müssten allein für die ersten beiden Bauabschnitte abgebaggert werden.Bau, Betrieb und Wartung der A20 würden zudem jedes Jahr zusätzlich 90.000 Tonnen CO2 ausstoßen. 2022 gab das Bundesverwaltungsgericht einer Klage des BUND gegen den ersten Bauabschnitt der A20 statt. Damit bremste es das klimaschädlichste Vorhaben zwar vorerst aus, aber die Gefahr ist längst nicht gebannt, da die Planungen weiterlaufen.Die A26 Ost als Verbindung der A7 mit der A1 im Süden Hamburgs ist auf den Kilometer berechnet eines von Deutschlands teuersten Autobahn-Projekten: die geplanten Kosten belaufen sich auf etwa 1,9 Milliarden Euro für 9,7 Kilometer. Die A26 Ost ist nicht nur unnötig, da es Alternativrouten entlang bestehender Verkehrswege im Hafengebiet gibt, die sowieso erneuert werden müssen. Sie bedroht auch Moorflächen und landwirtschaftlich genutzte Torfböden, die bis zu vier Meter mächtig und für die Hamburger Klimabilanz bedeutende CO2-Speicher sind. Ihr Bau würde darüber hinaus unter anderem Moorfroschpopulationen zerschneiden und schützenswerte Lebensräume zerstören.Olaf Bandt, BUND-Vorsitzender: "Moore sind für die CO2-Speicherung extrem wichtig. Sie zu zerstören und die Landschaft mit Autobahnen zu zerschneiden, ist ein klimapolitisches Vergehen. Die Bundesregierung und vor allem die FDP müssen den natürlichen Klimaschutz ernst nehmen. Das Bundesverfassungsgericht hat sie darauf verpflichtet. Der aktuelle Weltklimabericht spricht zudem eine überdeutliche Sprache: Jedes Zehntel Grad zählt."Doch die Bundesregierung untergräbt ihre eigenen Bemühungen, die sie im "Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz" (ANK) sowie in der "Nationalen Moorschutzstrategie" ausformuliert. Sie hintertreibt den Moorschutz durch die geplante Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans, die vom Bundesverkehrsministerium unter Minister Volker Wissing (FDP) kompromisslos vorangetrieben wird. Der Autobahnausbau ist verkehrspolitisch unnötig, ein klima- und umweltpolitischer Irrweg, nicht zuletzt wegen der Zerstörung wertvoller Moore.Weitere Informationen:- Mooratlas 2023: Klimaschützer in Gefahr www.bund.net/service/publikationen/detail/publication/mooratlas-2023/- Hintergrund Moore: https://ots.de/MJTirE- BUND-Auswertung Autobahnausbau und Naturzerstörung: https://ots.de/LBmp7h- Faktenblatt: BUND-Auswertung Autobahn-Projektliste zur Engpassbeseitigung https://ots.de/JlIsom- Bundesprogramm Wiedervernetzung www.bund.net/lebensraeume/zerschneidung/wiedervernetzung/- Handbuch Biotopverbund https://www.bund.net/lebensraeume/handbuch-biotopverbund/- BUND-Klageschrift Klimaklage: www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/materialien/pdfs/Klageschrift_Klimaschutz_24012023.pdf (http://ots.de/RmjnfJ)- Hintergrundpapier zur Klimaklage: www.bund.net/service/publikationen/detail/publication/hintergrundpapier-klimaklage-zahlen-und-begriffsklaerung/ (http://ots.de/QZw3Ul)- Kontakt: Tobias Witte, BUND-Experte für Moorschutz, Tel.: 030 27586 549, E-Mail: Tobias.Witte@bund.netPressekontakt:BUND-Pressestelle:Sigrid Wolff | Daniel Jahn | Clara Billen | Lara DalbudakTel. 030-27586-531 | -497 | -464 | -425 | E-Mail: presse@bund.net,www.bund.netwww.bund.net/presseInformationen zur Datenverarbeitung des BUND nach DSGVO finden Sieunter www.bund.net/datenschutzOriginal-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7666/5521578