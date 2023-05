General Motors und Posco Chemical erhalten für ihre gemeinsame Kathodenmaterial-Fabrik in Kanada insgesamt rund 300 Millionen kanadische Dollar an staatlicher Unterstützung. Die umgerechnet rund 205 Millionen Euro teilen sie die Provinz Québec und die Bundesregierung. 152 Millionen CAD (104,5 Millionen Euro) kommen in Form eines Darlehens von der Provinzregierung Québecs. Davon sollen 132 Millionen ...

