Allego wird bis Ende 2024 insgesamt 1.500 Ladepunkte an 123 Möbelhaus-Standorten der Porta-Gruppe in ganz Deutschland installieren. Dabei wird es sich um eine Mischung aus Ladern mit 50 und 150 kW handeln, die für Kunden und Dritte gleichermaßen zugänglich sein sollen. Die ersten dieser Schnellladestationen sind laut Allego bereits an den Porta-Standorten Potsdam, Altenburg und Markranstädt in Betrieb ...

