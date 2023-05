Der DAX ist am Mittwoch schwach in den letzten Handelstag im Mai gestartet und hat sich erst mal weiter von der 16 000 Punkte-Marke entfernt. Sowohl im Feiertagshandel am Montag als auch am Dienstag war es dem Dax nicht gelungen, sich wieder über der runden Marke zu etablieren. Damit ist er auch der Unterstützung bei 15.700 Zählern wieder gefährlich nah gekommen. Im Lauf des Vormittags hat sich der DAX aber wieder etwas stabilisiert und sein Minus rund eine Stunde nach Handelsauftakt auf -0,3 %. ...

