Köln (ots) -Ab dem 1. Juni 2023 werden die Landesstudios des Westdeutschen Rundfunks neu organisiert und von einem neuen Leitungsteam geführt. Ziel der Umstellung ist es, in Zukunft noch mehr regionale Inhalte fürs Netz anbieten zu können."Wir haben mit der Lokalzeit eine supererfolgreiche Marke. Unsere Sendungen in Radio und Fernsehen erreichen täglich ein Millionenpublikum, diesen Erfolg wollen wir halten", sagt Gabi Ludwig, Chefredakteurin der Landesprogramme im WDR. "Gleichzeitig wissen wir, dass jüngere Generationen sich immer mehr ausschließlich über digitale Medien informieren. Dort wollen wir mehr regionale Angebote machen und stellen uns dafür jetzt neu auf."Alle Landesstudios und Lokalzeit-Ausgaben bleiben auch in Zukunft erhalten. An vielen Stellen wechseln aber die Zuständigkeiten und Aufgabenbereiche. Denn um Personal und Ressourcen für mehr digitale Inhalte aus der Region zu schaffen, setzen die Landesstudios auf mehr Zusammenarbeit und eine verschlankte und den aktuellen Anforderungen angepasste Führungsstruktur. Künftig gibt es weniger Führungskräfte, die frei werdenden Stellen fließen ins Digitale.An der Spitze der WDR-Landesstudios wird ab Juni ein Führungsteam aus sieben Personen diesen Wandel gestalten. Das Team wird die Programmgruppe gemeinsam in die Zukunft führen und die regionalen Angebote für digitale Kanäle, Radio und Fernsehen weiterentwickeln. Bei der Redaktionsleitung vor Ort in den Studios gibt es bedingt durch die Neuorganisation und einige Verrentungen an vielen Standorten ebenfalls einige Neuerungen.Chefredakteurin Gabi Ludwig freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Führungsteam, das den Weg in die digitale Zukunft in modernen, neuen Strukturen für die Landesstudios gestalten wird. "An allen Stellen haben wir hervorragende Kolleginnen und Kollegen gewinnen können. Gerade die Leitungen in den Landesstudios haben als Ansprechpersonen eine ganz wichtige Funktion für die Menschen in der Region. Besonders freue ich mich, dass wir eine gute Mischung gefunden haben aus erfahrenen, aber auch jüngeren Kolleg:innen. Was sie alle eint, ist die Leidenschaft für ihre Region."Zum neuen Leitungsteam der Programmgruppe Landesstudios gehören:- Matthias Aust (Schwerpunkt: Radio) Bisher war er stellvertretender Studioleiter in Essen.- Andrea Benstein (Schwerpunkt: Studios in Bielefeld, Münster und Siegen) Bisher war sie Studioleiterin in Münster.- Holger Cappell (Schwerpunkt: Studios in Aachen, Bonn und Köln) Bisher war er Studioleiter in Köln.- Ina Kiesewetter (Schwerpunkt: Studios in Düsseldorf und Wuppertal) Bisher war sie Studioleiterin in Bonn.- Birgit Lehmann (Schwerpunkt: Studios in Dortmund, Duisburg und Essen) Bisher war sie Studioleiterin in Duisburg.- Anja Negendanck (Schwerpunkt: Digitales) Bisher war sie im Tandem mit Tilman Rauh Leiterin der Programmgruppe Landesstudios.- Tilman Rauh (Schwerpunkt: Fernsehen) Bisher war er im Tandem mit Anja Negendanck Leiter der Programmgruppe Landesstudios.Redaktionsleitungen vor Ort in den Studios:- Aachen: Bettina Feldhaus wird die Redaktion auch in Zukunft leiten.- Bielefeld: Claudia Bepler-Knake übernimmt die Leitung. Sie war zuvor in Bielefeld Stellvertreterin. Der bisherige Studioleiter, Jörg Brücher, ist in den Ruhestand gegangen.- Bonn: Johannes Duchrow übernimmt die Leitung, er war zuvor Stellvertreter in Bonn.- Dortmund: Christian Beisenherz übernimmt die Leitung, er war zuvor Stellvertreter in Dortmund. Der bisherige Studioleiter Ralf Becker arbeitet nun in leitender Funktion bei WDR 4.- Duisburg: Björn Schinke übernimmt die Leitung, er war zuvor Stellvertreter in Duisburg.- Düsseldorf: Katja Stehmann übernimmt die Leitung, sie war zuvor Studioleiterin in Wuppertal. Der bisherige Studioleiter Ingo Hülsmann ist in den Ruhestand gegangen.- Essen: Michael Lenz übernimmt die Leitung, er war zuvor Stellvertreter in Wuppertal. Die bisherige Studioleiterin Georgine Kellermann übernimmt Aufgaben im Diversity Management des WDR.- Köln: Thomas Reinke übernimmt die Leitung. Er war bisher in der Programmdirektion NRW, Wissen und Kultur tätig.- Münster: Ingo Benitz übernimmt die Leitung, er war zuvor Stellvertreter in Münster.- Siegen: Christina Trelle übernimmt die Leitung, sie war zuvor Stellvertreterin in Siegen. Die bisherige Studioleiterin Beate Schmies wechselt in den Ruhestand.- Wuppertal: Julius Hölscher übernimmt die Leitung. Er war zuvor als Redakteur im Studio Duisburg tätig.Die Landesstudios des WDR liefern regionale Inhalte aus Nordrhein-Westfalen für sämtliche Programme des WDR und auch für die ARD zu. Mit den Lokalzeit-Ausgaben im Fernsehen erreichen die Studios um 19:30 Uhr regelmäßig mehr als ein Viertel des TV-Publikums in NRW. Auf WDR 2 werden die Hörerinnen und Hörer direkt aus den Landesstudios von 6:30 Uhr bis 17:30 Uhr immer live zur halben Stunde mit Informationen aus ihrer Region versorgt. Die Studios beliefern auch wdr.de mit aktuellen regionalen Nachrichten. Ergänzend wächst ein breiteres Lokalzeit-Angebot im Digitalen, unter anderem auf verschiedenen Social-Media-Kanälen, um unterschiedliche Zielgruppen mit den Geschichten aus den Landesstudios zu erreichen. Als zentrale digitale Heimat der Lokalzeit-Produkte ist die neue Homepage lokalzeit.de Anfang Mai online gegangen.Weitere Informationen zu dem neuen Führungsteam finden Sie unter www.presse.wdr.de.Fotos unter www.ard-foto.de