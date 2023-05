The LYCRA Company, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie, gab heute bekannt, dass es ein Unterstützungspartner der am 1. Juni stattfindenden Jahrestagung des United Nations Conscious Fashion and Lifestyle Networkist. Jean Hegedus, Sustainability Director des Unternehmens, nimmt als Podiumsgast an dem Treffen teil, das am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York City stattfindet und bei dem Medien, Interessenvertreter der Branche und Vertreter der Vereinten Nationen zusammenkommen, um Maßnahmen, Lösungen und Fortschritte aus der Mode- und Lifestyle-Branche aufzuzeigen, mit denen das Wissen über die Ziele für nachhaltige Entwicklung erweitert und das Engagement dafür gestärkt werden sollen.

Hegedus nimmt an der Podiumsdiskussion zum Thema "Industry, Innovation and Infrastructure: Designing a Better Future" (Industrie, Innovation und Infrastruktur: Eine bessere Zukunft gestalten) teil, die zur Unterstützung des neunten Ziels für nachhaltige Entwicklung (SDG) veranstaltet wird. Sie wird auf die von The LYCRA Company zuvor bereits bekanntgegebene Zusammenarbeit mit Qore eingehen. Die Verwendung des QIRA-Produkts soll den Kohlendioxid-Fußabdruck der LYCRA-Faser erheblich um bis zu 44 Prozent verringern.*

QIRA wird aus Industriemais hergestellt und ist ein Hauptbestandteil bei der Herstellung von LYCRA-Fasern auf biologischer Basis. Mit einem Anteil an erneuerbaren Stoffen von 70 kann diese neue Faser in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen eingesetzt werden, darunter Bademode, Jeans und Windeln.

"The LYCRA Company engagiert sich für die Bereitstellung von Lösungen, die ihren Kunden bei der Reduzierung ihres ökologischen Fußabdrucks und bei der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsziele unterstützen", so Hegedus. "Unsere Zusammenarbeit mit Qore ermöglicht es uns, die Dekarbonisierung in der dringend benötigten Größenordnung und Geschwindigkeit voranzutreiben."

Die erneuerbare LYCRA-Faser mit QIRA bietet die gleiche Funktionalität und erfüllt die gleichen Leistungsstandards wie die herkömmliche Faser. Daher werden Fabriken, Marken und Einzelhändler es zu schätzen wissen, dass keine Umstellung von Prozessen, Schnittmustern oder Stoffen erforderlich ist.

"Wir freuen uns sehr, Jean Hegedus auf unserer zweiten Jahrestagung wieder begrüßen zu dürfen", so Kerry Bannigan, Executive Director des Fashion Impact Fund. "Als Mitglied des United Nations Conscious Fashion and Lifestyle Network hat The LYCRA Company ihr Engagement für eine nachhaltigere Zukunft unter Beweis gestellt und die Zusammenarbeit mit den Partnern aus der Industrie trägt zur Unterstützung der Fortschritte der Branche bei der Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung bei."

*Schätzung der Ökobilanz aus dem Cradle-to-Gate-Screening für eine repräsentative LYCRA-Faserproduktionsanlage, Juni 2022, erstellt von Ramboll US Consulting, Inc.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert Faser- und Technologie-Lösungen und Innovationen für die Bekleidungs- und Körperpflegebranche und besitzt führende Verbraucher- und Handelsmarken wie: LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX und TACTEL. Mit Hauptsitz in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware ist The LYCRA Company für innovative Produkte, technische Kompetenzen, nachhaltige Lösungen, Marketing-Support sowie ihren LYCRA ONE Marketplace weltweit anerkannt. The LYCRA Company konzentriert sich darauf, den Wert der Produkte ihrer Kunden durch innovative Entwicklungen zu steigern, die die Verbraucherwünsche nach mehr Tragekomfort und dauerhafter Performance erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter lycra.com.

LYCRA ist eine Marke von The LYCRA Company.

QIRA ist eine Marke von Qore

Über das Conscious Fashion and Lifestyle Network der Vereinten Nationen

The Conscious Fashion and Lifestyle Network ist eine von den Vereinten Nationen ausgerichtete Online-Plattform für Interessenvertreter der Branche, Medien, Regierungen und Systementitäten der Vereinten Nationen. Das Netzwerk veranschaulicht und ermöglicht Kooperationen, welche die Verwirklichung der nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals) beschleunigen. Das Conscious Fashion und Lifestyle Network der Vereinten Nationen ist eine Gemeinschaftsinitiative des United Nations Office for Partnership und des Fashion Impact Fund. https://sdgs.un.org/partnerships/action-networks/conscious-fashion-and-lifestyle-network

