DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SKILL BIDCO 23/28 FLR NO0012826041 BAW/UFN
SKILL BIDCO 23/28 FLR NO0012847682 BAW/UFN
SKILL BIDCO 23/28 FLR NO0012847831 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SKILL BIDCO 23/28 FLR NO0012826041 BAW/UFN
SKILL BIDCO 23/28 FLR NO0012847682 BAW/UFN
SKILL BIDCO 23/28 FLR NO0012847831 BAW/UFN