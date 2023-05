FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 960 (940) PENCE - 'BUY' - DAVY STARTS OCADO WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 400 PENCE - GOLDMAN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 600 (700) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 265 PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 810 (835) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS INVESTEC PRICE TARGET TO 510 (535) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 75 PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 490 PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 220 PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 170 (163) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 1750 (1700) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES JD WETHERSPOON TO 'BUY' - PRICE TARGET 940 PENCE - HSBC RAISES MITCHELLS & BUTLERS TO 'BUY' - PRICE TARGET 300 PENCE - JPMORGAN CUTS BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 2800 (3100) P - 'NEUTRAL' - JPMORGAN PLACES BRITISH AMERICAN TOBACCO ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 140 (130) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1710 (1750) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - NUMIS CUTS 3I GROUP TO 'ADD' (BUY) - PRICE TARGET 2285 PENCE - RBC CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 480 (485) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 725 (625) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 125 (120) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES RELX PRICE TARGET TO 2800 (2650) PENCE - 'BUY'



