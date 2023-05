Kornelius Purps (antea): Die beste Rezession des Jahrtausends

26.05.2023 - Dieser Tage stehen die Entscheidungen an: Aufstieg oder Abstieg, Verbleib oder Relegation. In vielen Sportarten wird es Mannschaften geben, die am Wochenende verlieren, aber trotzdem aufsteigen, oder auch Teams, die gewinnen, aber trotzdem absteigen. In der Niederlage aufgestiegen ist gewissermaßen auch der DAX: Vor einer Woche markierte das deutsche Börsenbarometer ein neues Allzeithoch, und das, obwohl die hiesige Volkswirtschaft im Winter in einer Rezession steckte. Wie ist das möglich?

Das Statistische Bundesamt (Destatis) wartete in dieser Woche mit einer Überraschung auf: Die deutsche Volkswirtschaft erlebte im Winterhalbjahr eine Rezession mit zwei aufeinanderfolgenden Quartalen schrumpfender Wirtschaftsleistung. Ursprünglich war für das erste Quartal dieses Jahres eine "schwarze Null" berichtet worden. Destatis revidierte dies nun auf ein Minus von 0,3 Prozent. Für das vierte Quartal 2022 wird mittlerweile ein BIP- Rückgang um 0,5 Prozent ausgewiesen. In der ersten Schätzung hatte Destatis für diesen Zeitraum ein Minus von lediglich 0,2 Prozent genannt.

Abwärtsrevisionen zu den ursprünglich veröffentlichten BIP-Wachstumszahlen sind in Deutschland eher die Ausnahme als die Regel. Seit der Jahrtausendwende wurde die erste Schätzung fast doppelt so oft nach oben als nach unten korrigiert. Die reale Wirtschaftsleistung wurde seither in der Summe um mehr als acht Prozent nach oben korrigiert wurde. Dennoch hatten die relativ seltenen Abwärtsrevisionen zur Folge, dass die Zahl der Rezessionen nach obiger Definition von vier auf sieben anstieg. Auf Grundlage der ursprünglich veröffentlichten BIP- Zahlen gab es nur 2001/02, in 2003, 2008/09 und in 2020 eine Rezession. Auf Basis der revidierten Zahlen durchlebte die deutsche Volkswirtschaft darüber hinaus auch in 2004, 2012/13 und nun eben auch 2022/23 eine Rezession …