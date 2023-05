EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Vereinbarung

EcoGraf Limited: POSCO unterzeichnet Kooperationsvereinbarung



31.05.2023 / 11:30 CET/CEST

POSCO unterzeichnet Kooperationsvereinbarung Strategische langfristige Partnerschaft für EcoGrafs vertikal integrierte Entwicklungen von Batterieanodenmaterialien EcoGraf Limited ("EcoGraf" oder das "Unternehmen") (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQX: ECGFF), ein diversifiziertes Unternehmen für Batterieanodenmaterialien, freut sich bekannt zu geben, dass es eine unverbindliche Kooperationsvereinbarung mit POSCO International ("POSCO Intl", KRX: 047050), einem multinationalen Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Südkorea und einer Tochtergesellschaft der POSCO Holdings, unterzeichnet hat. Die Kooperationsvereinbarung folgt auf ein erfolgreiches technisches Programm zwischen EcoGraf und POSCO Intl zur Bewertung der Leistungsfähigkeit von EcoGrafs Graphitprodukten und auf die laufenden Gespräche beider Parteien über Bereiche der Zusammenarbeit, um die Entwicklung von EcoGrafs vertikal integriertem Geschäft mit Batterieanodenmaterialien zu unterstützen. POSCO Intl möchte einen zuverlässigen und umweltfreundlichen Lieferanten von Batterieanodenmaterial für seinen Endverbraucher POSCO FUTURE M (ehemals POSCO Chemicals Co. Ltd), einen weltweit führenden Hersteller von Naturgraphitanoden für Lithium-Ionen-Batterien in Elektrofahrzeugen, gewinnen. EcoGraf und POSCO Intl haben sich darauf geeinigt, endgültige Vereinbarungen über den Verkauf und den Kauf von EcoGrafs Batterieanodenmaterialprodukten für eine anfängliche Dauer von zehn (10) Jahren ab Produktionsbeginn zu treffen. EcoGraf wird den Bedarf von POSCO Intl an Batterieanodenmaterial durch die Lieferung der folgenden indikativen Produktmengen pro Jahr decken. Bedingungen: Batterieanodenmaterial Jahr 1 : 7.500 - 12.500 Tonnen Jahre 2-5 : 12.500 - 20.000 Tonnen pro Jahr Jahre 6-10 : 20.000 - 40.000 Tonnen pro Jahr Die Parteien haben außerdem vereinbart, in den folgenden Schlüsselbereichen zusammenzuarbeiten: Einrichtung eines globalen LIeferkettenzentrums für Batterieanodenmaterialien in Tansania Erschließung und Ausbau der Graphitmine Epanko.

Entwicklung des Graphitprojekts Merelani-Arusha.

Entwicklung von Anlagen zur Mikronisierung und Sphäronisierung von Batterieanodenmaterial zur Lieferung von ungereinigtem kugelförmigen Graphit zur Reinigung.

Entwicklung von Nebenprodukt-Feinstoffen, einschließlich EcoGrafs GreenRECARB, einem Induktions- und Elektrolichtbogenofen-Recarburizer, der aus dem Mikronisierungs- und Sphäronisierungsprozess hervorgeht.

Einbindung der Engineering-, Bau-, Finanzierungs- und Investitionskapazitäten von POSCO Intl. Nutzung der EcoGraf-eigenen Graphitreinigungstechnologie Ansiedlung von EcoGraf-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen in der Nähe geplanter POSCO FUTURE M-Anodenproduktionsentwicklungen, um logistische und betriebliche Effizienz zu gewährleisten.

Technische Zusammenarbeit bei kundenspezifischen Reinigungstechnologien zur Verringerung des kurzfristigen Lieferkettenrisikos in Südkorea, Europa und Nordamerika.

EcoGraf HFFree Anodenrecyclingskapazität. Weitere Informationen über POSCO Intl und POSCO FUTURE M finden Sie unter: https://www.poscointl.com/eng/index.do and https://www.poscofuturem.com/en/index.do Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



