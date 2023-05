Sam Altman und andere hochrangige KI-Expert:innen haben diese Woche in einem offenen Brief vor den Risiken von künstlicher Intelligenz gewarnt. Was ist dran? Wir haben mit drei deutschen KI-Expert:innen gesprochen. Führende KI-Forscher:innen und CEO aus der Branche haben diese Woche vor den Risiken von künstlicher Intelligenz gewarnt, wie t3n berichtete. In dem offenen Brief vergleichen sie KI mit nuklearen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...