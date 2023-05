Am 27. Mai 2023 fand in Shenzhen die Endrunde des weltweiten, von Huawei ausgerichteten IKT-Wettbewerbs 2022-2023 statt. Damit ging die siebte Auflage dieses Wettbewerbs zu Ende. Seit 2019 erstmals in Präsenz abgehalten, bildete der Wettbewerb zwischen Finalisten von 146 Teams aus 36 Ländern den Höhepunkt der Veranstaltung. Mehr als 120.000 Studenten von über 2.000 Universitäten aus 74 Ländern und Regionen aus der ganzen Welt hatten vor dem Finale am IKT-Wettbewerb teilgenommen.

Huawei ICT Competition 2022-2023 Global Final Closing and Awarding Ceremony (Photo: Huawei)

Teams von der Shenzhen Polytechnic, der Guilin University of Electronic Technology, dem Guangzhou College of Commerce, der Yangtze Normal University und der Hunan Industry Polytechnic gewannen den Großen Preis im Bereich Netzwerke. Gewinner des Großen Preises im Cloud-Bereich waren die Teams der Guilin University of Electronic Technology, der Shenzhen Polytechnic und des Nanning College for Vocational Technology. Das Team der Shenzhen Polytechnic erhielt den Großen Preis im Computing-Bereich. Den Großen Preis im Innovationswettbewerb gewannen Teams der Jilin University und der Ahmadu Bello University. Das imin-Team der Tsinghua University wurde mit dem Großen Preis für Smart Road und die Jsgroup der Xi'an Jiaotong University mit dem Großen Preis für Digitalisierung im Elektrizitätsbereich ausgezeichnet.

Xiao Haijun, President der Abteilung Global Partner Development and Sales, Huawei Enterprise Business Group, sagte: "Digitale Talente und digitale Kompetenzen werden den Grundstein für die Entwicklung der digitalen Wirtschaft bilden. Huawei wird künftig mehr Schulen auf der ganzen Welt mit IKT-Bildungsressourcen ausstatten. Wir haben vor, insgesamt 7.000 Huawei-IKT-Akademien bis 2026 aufzubauen, alljährlich mehr als 1 Million Studenten auszubilden und so die digitalen Kenntnisse und Kompetenzen der Studenten für eine dynamischere und inklusivere digitale Welt erheblich zu verbessern."

Stefania Giannini, stellvertretende UNESCO-Generaldirektorin für Bildung, übermittelte dem IKT-Wettbewerb von Huawei ihre Wünsche per Video. Der IKT-Wettbewerb von Huawei habe nicht nur die digitalen Kompetenzen der Studenten verbessert, sondern auch realistische Lösungen für die nachhaltige Entwicklung ergründet. Sie hielt fest, dass die UNESCO die Bemühungen von Huawei in der Bildungsbranche zur Verbesserung der weltweiten Vernetzung und digitalen Kompetenzen in vollem Umfang unterstützt.

Xiao Ran, Vice President des Huawei Strategic Research Institute, erklärte, dass Huawei ein robustes IKT-Talent-Ökosystem aufbaue und den Digitalisierungsfortschritt der Welt beschleunige und dazu mehr Huawei-IKT-Akademien aufbaue, Talent-Weißbücher herausgebe und den Huawei-IKT-Wettbewerb veranstalte.

Professor Mohan Munasinghe, Friedensnobelpreisträger 2007, Preisträger des Blue Planet Prize 2021 und ehemaliger stellvertretender Vorsitzender des Weltklimarats (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), hielt eine Rede per Video. Er erklärte, dass IKT eine Schlüsselrolle bei der Harmonisierung der nachhaltigen Entwicklung des Dreiecks Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft spielen müsse, während digitale Technologie helfen werde, die Produktivität und das Wachstum zu steigern, die Produktivität und das Wirtschaftswachstum zu fördern und die Inklusivität und Zusammenarbeit zu stärken. Der IKT-Wettbewerb von Huawei motiviert Studenten zu Innovationen und entscheidenden Durchbrüchen, die zu einem ausgewogenen, inklusiven und grünen Wachstum weltweit beitragen.

Vicky Zhang, Vice President der Abteilung Huawei Corporate Communications, sagte: "Huawei hat den Women in Tech Award ins Leben gerufen, um weibliche Teilnehmer zu motivieren und so die Gleichstellung der Geschlechter in der IKT-Branche und die soziale Inklusion zu fördern. Der Anteil der weiblichen Teilnehmer am weltweiten Finale betrug in diesem Jahr mehr 21 und lag damit um 8 höher als vor drei Jahren."

Als Schlüsselprojekt der "Seeds for the Future 2.0"-Initiative von Huawei soll der IKT-Wettbewerb von Huawei weltweiten Hochschulstudenten eine Plattform für den Wettbewerb und die Kommunikation untereinander im IKT-Bereich bieten. Bis Ende 2022 hat Huawei mit 2.200 Universitäten beim Aufbau von Huawei-IKT-Akademien zusammengearbeitet und so zur Ausbildung von alljährlich mehr als 200.000 Studenten beigetragen. Seit der erstmaligen Durchführung im Jahr 2015 haben mehr als 580.000 Studenten aus 85 Ländern und Regionen aus der ganzen Welt an dem Wettbewerb teilgenommen.

