Lufthansa: Die Rückkehr eines Riesen

Bevor 2020 die Corona-Pandemie ausbrach, wurde aus Kostengründen der Betrieb mit den Jumbo-Fliegern eingestellt - darunter auch der Airbus A380. Dieser feiert nun aber wieder sein Comeback.



Die Lufthansa möchte den Airbus A380 wieder abheben lassen. Der Konzern hatte zuvor den Betrieb des größten Passagier-Flugzeugs aus Kostengründen eingestellt. Bis dahin war die Lufthansa der weltweit drittgrößte Kunde des A380. Die Erholung der Luftfahrtbranche nach der Coronapandemie kam jedoch schneller als erwartet, hinzu kommt die personelle Situation bei einigen Flugbetreibern, welche die Tickets knapp und die Preise in die Höhe schnellen lässt. Bereits über die Pfingsttage vollzogen die künftigen Piloten der Maschine ein Trainingsprogramm, denn der Premierenflug findet schon bald statt. Bereits am Nachmittag des 01. Juni soll der A380 wieder in die Lüfte abheben. Zudem wird ab Juli eine Verbindung von München nach New York eingeplant.









Feierliche Musik zum Premierenflug



Der Premierenflug, mit Ziel Bosten, am morgigen Donnerstag soll von feierlicher Musik begleitet werden.









