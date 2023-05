Emittent / Herausgeber: CLAAS KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

CLAAS platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen in Höhe von 350 Millionen Euro



31.05.2023 / 12:23 CET/CEST

Stärkung des finanziellen Fundaments und Verlängerung der Laufzeit des Finanzierungsportfolios Orderbuch weit überzeichnet

Angekündigtes Ausgabevolumen mehr als verdoppelt

Zusätzliche Diversifikation auf Basis neuer Investoren Harsewinkel, im Mai 2023. CLAAS hat am 30. Mai 2023 bei hoher Investorennachfrage erneut erfolgreich einen Schuldschein begeben. Die Emissionserlöse in Höhe von 350 Millionen Euro dienen der allgemeinen Unternehmensfinanzierung. Henner Böttcher, Finanzvorstand von CLAAS, sagte dazu: "Wir sind außerordentlich zufrieden mit der Transaktion, insbesondere vor dem Hintergrund des aktuell sehr anspruchsvollen Umfeldes. Das hohe Volumen von 350 Millionen Euro in Verbindung mit der hohen Überzeichnung zeigt das große Vertrauen der Investoren in unser Unternehmen und stärkt unsere Liquiditätsbasis nochmals deutlich." Erfolgreiche Positionierung am Kapitalmarkt Der Schuldschein wurde in Tranchen mit einer Laufzeit von 3,25, 5,25 und 7,25 Jahren sowie fixen und variablen Verzinsungskomponenten emittiert. Aufgrund der starken Nachfrage erreichte der Schuldschein in einem anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld ein Gesamtvolumen, das deutlich über dem ursprünglich angekündigten Ausgabevolumen von 150 Millionen Euro liegt. Nach Transaktionen in den Jahren 2015 und 2020 konnte sich CLAAS erneut erfolgreich im Markt für Schuldscheindarlehen positionieren. Mit dem Schuldschein stärkt CLAAS sein finanzielles Fundament. Der Schuldschein fügt sich sehr gut in das bestehende Fälligkeitenprofil ein und verlängert die durchschnittliche Laufzeit des Finanzierungsportfolios. Darüber hinaus konnte das Unternehmen neue Investoren aus Europa und Asien gewinnen und damit seine Finanzierungsquellen zusätzlich diversifizieren. CLAAS wurde bei der Ausgabe durch die Arrangeure Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC und LBBW unterstützt. Über CLAAS Das 1913 gegründete Familienunternehmen CLAAS (www.claas-gruppe.com) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Landtechnik. Das Unternehmen mit Hauptsitz im westfälischen Harsewinkel ist Weltmarktführer bei Feldhäckslern. Die europäische Marktführerschaft besitzt CLAAS darüber hinaus in einem weiteren Kernsegment, den Mähdreschern. Auf Spitzenplätzen in weltweiter Agrartechnik liegt CLAAS auch mit Traktoren sowie mit landwirtschaftlichen Pressen und Grünland-Erntemaschinen. Zur Produktpalette gehört ebenfalls modernste landwirtschaftliche Informationstechnologie. CLAAS beschäftigt mehr als 12.100 Mitarbeiter weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 4,9 Milliarden Euro. CLAAS Gruppe, Unternehmenskommunikation Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel Telefon: +49 5247 12-1743, Fax: +49 5247 12-1751 E-Mail: pr@claas.com



