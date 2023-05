Es ist sein erster Besuch seit dem Ende der Pandemie. Elon Musk weiß um die Bedeutung des Standorts und um die Bedeutung des Absatzmarktes China für sein Unternehmen. Mit rund 21 Millionen neu verkauften Autos ist China der wichtigste Absatzmarkt der Welt. Darüber hinaus hat Tesla mit der Gigafactory in Shanghai wohl seine wichtigste Produktionsstätte im Reich der Mitte hochgezogen.Musk startete seinen China-Trip am Dienstag in Peking, wo er zuerst Außenminister Qin Gang traf. Wie ArenaEV berichtet, ...

