Wien (ots) -Ob im Kindes- oder Erwachsenenalter, immer wieder stehen wir vor der Frage, was richtig oder falsch ist. Besonders im Kindesalter ist diese Frage knifflig, wenn viele Kriterien zur Beurteilung noch gelernt werden müssen, und oft weiß man nicht weiter.Vartan Kerakos hat sich mit seinem Debüt für junge Leseratten ab 10 Jahren genau dieser Frage angenommen."Als die drei Freunde John, Kanji und Dihya zufällig Opa Märchen kennenlernen, beginnt für sie ein unglaubliches Abenteuer. Auf ihrer Reise um die Welt erfahren sie vieles über die Geschichte der verschiedenen Länder und Völker, die sie besuchen. Sie lernen, wie wichtig es ist, füreinander einzustehen und dass Rassismus und Diskriminierung keinen Platz in der Welt haben.Wir sind gespannt, was wir mit John, Kanji und Dihya noch erleben werden ... "Begleiten Sie Dihya, John und Kanji auf ihrem Abenteuer und gehen gemeinsam mit ihnen der Frage nach, was richtig und falsch ist.Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses Rezensionsexemplar!978-3-03830-670-2, Legendäre Abenteuer, Vartan Kerakos, gebunden, 216 Seiten, 24,70EUR(A), 24,00EUR (D)