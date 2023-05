Vulcan Energy Resources hat heute sein zweites gemeinsames Projekt mit Stellantis für erneuerbare Energie aus Geothermie angekündigt. Die neue Vereinbarung umfasst die Entwicklung eines Geothermie-Projekts für ein Stellantis-Werk in Mulhouse, Frankreich. Ein potenzielles Lithiumgeschäft muss noch bewertet werden. Vulcan hat sich jedoch um eine Exklusivlizenz für Lithium und Geothermie im Gebiet von Mulhouse beworben. Dabei ist Vulcan bereits in Frankreich, im Elsass, tätig. AlsterResearchs Experten betrachten die neue Initiative von Vulcan und die enge Zusammenarbeit mit einem französischen Unternehmen als hilfreich für Vulcan, um möglicherweise auch Zugang zu öffentlichen Mitteln zu erhalten. In diesem Zusammenhang hat Frankreich erst kürzlich angekündigt, einen Investitionsfonds in Höhe von 2 Mrd. EUR einzurichten, um die Versorgung mit kritischen Metallen zu sichern. AlsterResearchs Analysten bestätigen ihr Kursziel von EUR 12,00 und ihre Kaufempfehlung. Das letzte vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Vulcan%20Energy%20Resources