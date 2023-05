Mainz (ots) -Am 3. Juni 2008 startete "Markus Lanz" im ZDF - nun feiert die Talkshow am Donnerstag, 1. Juni 2023, 23.15 Uhr, Jubiläum: 15 Jahre spannende Gespräche am späten Abend in mittlerweile 1.812 Sendungen.ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke: "Markus Lanz ist eine feste Größe unter den politischen Talkshows in Deutschland und hat es geschafft, sein Gesprächsformat in den zurückliegenden Jahren immer wieder neu zu justieren. Im Zentrum steht der gesellschaftliche Diskurs, den die Sendung fördert: Relevante gesellschaftspolitische Probleme werden in seinen Gesprächsrunden aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und engagiert diskutiert."Dienstags, mittwochs und donnerstags begrüßt Markus Lanz in seiner Sendung im ZDF bekannte und weniger bekannte Persönlichkeiten, um mit ihnen über jeweils aktuelle politische und gesellschaftliche Fragen zu diskutieren - in spannenden und hintergründigen Gesprächen mit Gästen, die Relevantes zu sagen haben."Es geht darum, den Menschen etwas Substanzielles zu vermitteln", sagt Markus Lanz zur Zielsetzung seines Gesprächsformats. "Unsere Sendung ist immer öfter auch ein wenig Volkshochschule. Ich will Dinge kennen lernen und besser verstehen."Spannende und hintergründige Gespräche mit Gästen, die Relevantes zu sagen habenDas Format hat in 15 Jahren eine Wandlung erfahren, wie es sie im deutschen Fernsehen nur selten gegeben hat. Aus einer Unterhaltungssendung mit einem bunten Gäste- und Themenmix, in der Showstars ebenso Platz fanden, wie Fußballlegenden, Weltreisende und gesellschaftspolitische Persönlichkeiten, ist eine nachgefragte politische Talkshow geworden.Die Coronapandemie, der Ukraine-Krieg, die vielen tiefgreifenden gesellschaftlichen Umwälzungen und globalen Krisen haben zuletzt das Bedürfnis der Zuschauerinnen und Zuschauer nach Aufklärung, Orientierung und Einordnung gesteigert. "Markus Lanz" leistet dazu einen Beitrag - mit den Gästen im Studio und - wenn es die Aktualität erfordert - auch mit kurzfristig realisierten Schalten nach London, Lappland oder Übersee. So zum Beispiel am 6. Januar 2021, als Trump-Anhänger das Kapitol in Washington erstürmten und ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen über das Geschehen dort live von vor Ort berichtete und die Gästerunde im Hamburger Studio direkt darüber diskutierte."Es sind aufregende Zeiten, und es gibt viel zu besprechen. Nie war Journalismus so wichtig", sagt Markus Lanz. In den vergangenen 15 Jahren hat er tausende Interviews neugierig und kritisch geführt, unter anderem mit Barack Obama, Bill Gates, amtierenden und früheren deutschen und europäischen Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern sowie mit bedeutenden Persönlichkeiten des Zeitgeschehens. "Ich sehe in meiner Arbeit auch eine Verpflichtung, jenen eine Stimme zu geben, die sonst nicht oder nur wenig im Fernsehen stattfinden, Menschen wie Margot Friedländer oder andere Holocaust-Überlebende, die mir ausführlich ihre Geschichte und Gedanken erzählen. Das sind Begegnungen, die mich zutiefst berühren.""Markus Lanz" wird mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zu "Markus Lanz" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/markuslanz) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend die Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/markus-lanz) zu "Markus Lanz"."Markus Lanz" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5521867